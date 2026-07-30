Revolut umožní klientům bezplatný přístup ke službě ChatGPT Go

Klienti fintechu Revolut budou mít na základě partnerství se společností OpenAI po určitou dobu bezplatný přístup ke službě ChatGPT Go. Délka tohoto období závisí na sjednaném tarifu:
- Tarif Ultra (1320 Kč měsíčně nebo 14 500 Kč ročně): 12 měsíců bez poplatku + 12měsíční Buddy Pass
- Tarf Metal (394,99 Kč měsíčně nebo 3900 Kč ročně): 12 měsíců bez poplatku
- Tarif Premium (244,99 Kč měsíčně), Revolut Pro (neplatíte za vedení, ale za transakce) a Revolut Mobile (ceny dle balíčku): 6 měsíců bez poplatku
- Plus (114,99 Kč měsíčně nebo 1150 Kč ročně) a Standard (bez poplatku za vedení): 3 měsíce bez poplatku v rámci speciální promo akce.
Prostřednictvím služby ChatGPT Go získají zákazníci Revolutu přístup k vyšším limitům využití, více možností nahrávání souborů, analýzu dokumentů, generování obrázků a funkci paměti.
Chceme našim zákazníkům poskytovat nástroje, které využívají během celého dne, nejen v oblasti financí. Budujeme rozsáhlé portfolio služeb, které podporují cestování, práci, komunikaci i péči o zdraví. Dnes už není umělá inteligence pouhým bonusem, ale nezbytnou součástí každodenního života. Díky partnerství s OpenAI a nabídce tarifů ChatGPT našim zákazníkům odstraňujeme potřebu platit řadu samostatných měsíčních předplatných a zároveň jim poskytujeme nepřetržitý přístup k nejlepším nástrojům pro produktivitu na světě. Přesně tak by měla vypadat prémiová bankovní zkušenost, okomentovala novinku Tara Massoudi, partnerka a generální manažerka pro prémiové produkty v Revolutu.
Tarif ChatGPT Go je od 30. července 2026 dostupné ve všech ostatních placených tarifech, stejně jako v produktech Revolut Pro a Revolut Mobile. Uživatelé tarifů Revolut Plus a Standard získají tříměsíční přístup v rámci promo akce v následujících týdnech.
Revolut také informoval, že od 31. července 2026 přes něj budou moci klienti investovat do fondů zaměřených na neveřejně obchodované firmy, soukromé úvěry a infrastrukturu s tím, že minimální částka bude jedno euro. Více se o novince dozvíte v samostatném textu.