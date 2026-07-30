Měšec.cz

Revolut umožní klientům bezplatný přístup ke službě ChatGPT Go

Gabriela Hájková
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Nová centrála Revolutu v Canary Wharf v Londýně Autor: Revolut (publikováno se svolením)
Nová centrála Revolutu v Canary Wharf v Londýně
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Klienti fintechu Revolut budou mít na základě partnerství se společností OpenAI po určitou dobu bezplatný přístup ke službě ChatGPT Go. Délka tohoto období závisí na sjednaném tarifu:

  • Tarif Ultra (1320 Kč měsíčně nebo 14 500 Kč ročně): 12 měsíců bez poplatku + 12měsíční Buddy Pass
  • Tarf Metal (394,99 Kč měsíčně nebo 3900 Kč ročně): 12 měsíců bez poplatku
  • Tarif Premium (244,99 Kč měsíčně), Revolut Pro (neplatíte za vedení, ale za transakce) a Revolut Mobile (ceny dle balíčku): 6 měsíců bez poplatku
  • Plus (114,99 Kč měsíčně nebo 1150 Kč ročně) a Standard (bez poplatku za vedení): 3 měsíce bez poplatku v rámci speciální promo akce.

Prostřednictvím služby ChatGPT Go získají zákazníci Revolutu přístup k vyšším limitům využití, více možností nahrávání souborů, analýzu dokumentů, generování obrázků a funkci paměti.

Chceme našim zákazníkům poskytovat nástroje, které využívají během celého dne, nejen v oblasti financí. Budujeme rozsáhlé portfolio služeb, které podporují cestování, práci, komunikaci i péči o zdraví. Dnes už není umělá inteligence pouhým bonusem, ale nezbytnou součástí každodenního života. Díky partnerství s OpenAI a nabídce tarifů ChatGPT našim zákazníkům odstraňujeme potřebu platit řadu samostatných měsíčních předplatných a zároveň jim poskytujeme nepřetržitý přístup k nejlepším nástrojům pro produktivitu na světě. Přesně tak by měla vypadat prémiová bankovní zkušenost, okomentovala novinku Tara Massoudi, partnerka a generální manažerka pro prémiové produkty v Revolutu. 

Tarif ChatGPT Go je od 30. července 2026 dostupné ve všech ostatních placených tarifech, stejně jako v produktech Revolut Pro a Revolut Mobile. Uživatelé tarifů Revolut Plus a Standard získají tříměsíční přístup v rámci promo akce v následujících týdnech.

Revolut také informoval, že od 31. července 2026 přes něj budou moci klienti investovat do fondů zaměřených na neveřejně obchodované firmy, soukromé úvěry a infrastrukturu s tím, že minimální částka bude jedno euro. Více se o novince dozvíte v samostatném textu.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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