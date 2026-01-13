Měšec.cz  »  Revolut spustil ověřování hovorů. Aplikace upozorní na falešné bankéře

Revolut spustil ověřování hovorů. Aplikace upozorní na falešné bankéře

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

podvod, podvodný telefonát, kyberbezpečnost, scam Autor: Shutterstock.com

Revolut spustil v aplikaci novou funkci, která má uživatele chránit před telefonickými podvody založenými na vydávání se za důvěryhodnou osobu nebo instituci. 

Aplikace nově rozpozná, že uživatel právě telefonuje (včetně hovorů přes aplikace pro hlasovou komunikaci), a zobrazí informaci, zda jde o hovor skutečně od Revolutu, nebo ne.

Ověřování funguje přes banner přímo v aplikaci: pokud hovor pochází od Revolutu, banner ho označí jako legitimní. Pokud volá někdo jiný, aplikace zobrazí výrazné varování, že nejde o hovor se zástupcem banky. 

Po kliknutí banner nabídne doporučené kroky a možnost nahlásit podezřelý pokus. Vzhledem k tomu, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci a pokročilé deepfake nástroje, musíme inovovat rychle, abychom ochránili naše zákazníky a udrželi si náskok před rychle se vyvíjejícími hrozbami, komentoval novinku Rami Kalai, produktový manažer britsko-litevské banky Revolut.

Pokud používáte zařízení s operačním systém iOS je funkce aktivní automaticky, na Androidu je třeba ji povolit v sekci Security Hub.

Novinka navazuje na další bezpečnostní prvky v aplikaci, například komunikaci se zákaznickou podporou přímo v aplikaci, ochranu vybraných operací biometrikou nebo režim pro zvýšenou ochranu při rizikových situacích.

Revolut přidal novou bezpečnostní funkci Přečtěte si také:

Revolut přidal novou bezpečnostní funkci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Finanční limity, které se od letoška mění

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Daň z nemovitých věcí

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).