Revolut spustil ověřování hovorů. Aplikace upozorní na falešné bankéře

Revolut spustil v aplikaci novou funkci, která má uživatele chránit před telefonickými podvody založenými na vydávání se za důvěryhodnou osobu nebo instituci.
Aplikace nově rozpozná, že uživatel právě telefonuje (včetně hovorů přes aplikace pro hlasovou komunikaci), a zobrazí informaci, zda jde o hovor skutečně od Revolutu, nebo ne.
Ověřování funguje přes banner přímo v aplikaci: pokud hovor pochází od Revolutu, banner ho označí jako legitimní. Pokud volá někdo jiný, aplikace zobrazí výrazné varování, že nejde o hovor se zástupcem banky.
Po kliknutí banner nabídne doporučené kroky a možnost nahlásit podezřelý pokus.
Vzhledem k tomu, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci a pokročilé deepfake nástroje, musíme inovovat rychle, abychom ochránili naše zákazníky a udrželi si náskok před rychle se vyvíjejícími hrozbami, komentoval novinku Rami Kalai, produktový manažer britsko-litevské banky Revolut.
Pokud používáte zařízení s operačním systém iOS je funkce aktivní automaticky, na Androidu je třeba ji povolit v sekci Security Hub.
Novinka navazuje na další bezpečnostní prvky v aplikaci, například komunikaci se zákaznickou podporou přímo v aplikaci, ochranu vybraných operací biometrikou nebo režim pro zvýšenou ochranu při rizikových situacích.