Revolut spustil AI asistenta v češtině. Zkontroluje vám výdaje, investice i naplánuje cestu

Banka Revolut v Česku zpřístupnila nového AI asistenta s názvem „AIR“ (AI by Revolut). Přímo v aplikaci se ho můžete ptát na své výdaje, investice nebo předplatná, využít ho ale můžete také při plánování cest.
AIR je propojený s vašimi údaji a službami v aplikaci Revolut. Můžete se ho například zeptat, kolik jste minulý měsíc utratili za potraviny, jak se vyvíjely vaše investice nebo jaká předplatná platíte.
Přes asistenta můžete také provádět některé úkony v aplikaci, například zablokovat ztracenou kartu.
Další část funkcí se týká cestování. AIR vám může připravit vícedenní itinerář podle zadaného rozpočtu, vyhledat ubytování přes Revolut Stays (služba zprostředkování přes affiliate partnery Nuitee, Expedia a VRBO) nebo doporučit místní aktivity. Pracuje také se systémem odměn RevPoints, které můžete využít například na cestovní služby, eSIM nebo vstupy do letištních salonků.
U investic se můžete asistenta ptát například na vývoj svého portfolia nebo jednotlivých společností. Revolut ale upozorňuje, že AIR nemá nahrazovat vaše vlastní rozhodování o investicích.
Podle Revolutu funguje služba na principu nulového uchovávání dat u externích poskytovatelů umělé inteligence. Údaje předané externím AI partnerům se podle společnosti nemají ukládat ani používat k trénování jejich modelů.
V aplikaci se k AIR dostanete přejetím prstem dolů ze středu obrazovky nebo přes Profil → Chaty → AIR.
Jen pozor, že cokoli napíšete do chatu s AIR, zůstává uloženo a komunikaci nelze smazat. (Podrobné podmínky služby.)