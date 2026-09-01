Měšec.cz

Revolut spustil AI asistenta v češtině. Zkontroluje vám výdaje, investice i naplánuje cestu

Dalibor Z. Chvátal
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Revolut ATM Autor: Revolut Bank UAB
Bankomat litevské banky Revolut v Katalánsku (Španělsko).
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Banka Revolut v Česku zpřístupnila nového AI asistenta s názvem „AIR“ (AI by Revolut). Přímo v aplikaci se ho můžete ptát na své výdaje, investice nebo předplatná, využít ho ale můžete také při plánování cest.

AIR je propojený s vašimi údaji a službami v aplikaci Revolut. Můžete se ho například zeptat, kolik jste minulý měsíc utratili za potraviny, jak se vyvíjely vaše investice nebo jaká předplatná platíte.

Přes asistenta můžete také provádět některé úkony v aplikaci, například zablokovat ztracenou kartu.

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal, podle licence: CC-BY

Další část funkcí se týká cestování. AIR vám může připravit vícedenní itinerář podle zadaného rozpočtu, vyhledat ubytování přes Revolut Stays (služba zprostředkování přes affiliate partnery Nuitee, Expedia a VRBO) nebo doporučit místní aktivity. Pracuje také se systémem odměn RevPoints, které můžete využít například na cestovní služby, eSIM nebo vstupy do letištních salonků.

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal, podle licence: CC-BY

U investic se můžete asistenta ptát například na vývoj svého portfolia nebo jednotlivých společností. Revolut ale upozorňuje, že AIR nemá nahrazovat vaše vlastní rozhodování o investicích.

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal, podle licence: CC-BY

Podle Revolutu funguje služba na principu nulového uchovávání dat u externích poskytovatelů umělé inteligence. Údaje předané externím AI partnerům se podle společnosti nemají ukládat ani používat k trénování jejich modelů.

V aplikaci se k AIR  dostanete přejetím prstem dolů ze středu obrazovky nebo přes Profil → Chaty → AIR.

Jen pozor, že cokoli napíšete do chatu s AIR, zůstává uloženo a komunikaci nelze smazat. (Podrobné podmínky služby.)

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Revolut AI asistent s názvem AIR (AI by Revolut). (01. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal, podle licence: CC-BY

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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