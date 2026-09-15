Revolut se opět nachytal. Vydal pasy, adresy i historii transakcí klientů. Není to totiž poprvé

Banka Revolut médiím přiznala únik citlivých údajů části svých klientů. V době aktuality ale oficiální reakce Revolutu na webových stránkách společnosti stále chybí.
Princip podvodu byl přitom jak z učebnice pro 1. třídu podvodníků. Útočníci se nenabourali do systému banky. Jako vždy je klíčem nejslabší článek řetězu, tedy člověk. Stačilo jim přesvědčit zaměstnance banky, že žádají o informace jménem státního úřadu. Banka jim je už sama naservírovala na zlatém podnosu, hovorově napsáno.
Celá finta spočívala v tom, že podvodníci bance poslali falešné žádosti o informace z e-mailové domény skutečného státního úřadu. Revolut je proto považoval za legitimní a předal o vybraných klientech požadované údaje. Firma incident popsala jako
sofistikovaný externí podvod založený na vydávání se za jinou osobu či instituci. V praxi však jde o neuvěřitelné selhání zaměstnanců či zaměstnance Revolutu a samozřejmě i kontrolních mechanismů Revolutu.
Rozsah předaných informací je poměrně značný. Podle oznámení, které Revolut zaslal dotčeným klientům a které viděl server TechCrunch, mezi uniklými údaji mohly být:
- datum narození,
- poštovní adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonní číslo
- kopie dokladů totožnosti (pas, řidičský průkaz, národní doklad apod.)
V některých případech součástí předaných informací mohly být také:
- ověřovací fotografie,
- bankovní výpisy
- a historie transakcí.
Další informace zveřejněné Recorded Future News uvádějí také:
- čísla účtů IBAN,
- záznamy o výběrech
- a historii bitcoinových transakcí.
Podle tohoto zdroje se pachatelé zřejmě zaměřovali mimo jiné na majetnější klienty a osoby působící v kryptoměnovém sektoru. Revolut však tuto část oficiálně nepotvrdil.
Kolika klientů se incident týká, banka nesdělila. Mluví pouze o
velmi omezeném počtu postižených a tvrdí, že je kontaktovala přímo.
Systémy Revolutu ani prostředky zákazníků nebyly zasaženy, uvedl mluvčí společnosti, což je samozřejmě pravda, protože útočníci použili „starou dobrou“ metodu sociálního inženýrství, nikoli hrubý útok na servery Revolutu.
Po odhalení podvodu Revolut použitou e-mailovou adresu zablokoval a informoval dotčený státní úřad, policii, úřady pro ochranu osobních údajů i finanční regulátory.
Zatím není známo, o jaký státní úřad šlo. Recorded Future News uvádí, že podle materiálů zveřejněných údajným pachatelem na Telegramu mohla žádost pocházet z italské státní domény, tuto informaci se ale nepodařilo nezávisle potvrdit. Podle stejného zdroje útočníci také údajně požadovali po Revolutu výkupné, jinak hrozili zveřejněním dat klientů. Firma se k údajnému vydírání opět nevyjádřila.
Vyjádření Revolutu pro server Měšec.cz
Revolut nedávno identifikoval sofistikovaný podvod založený na vydávání se za jinou osobu či instituci, při kterém neoprávněná třetí strana využila e-mailovou adresu z legitimní domény vládní instituce k zasílání podvodných žádostí o informace. Jakmile jsme incident odhalili, adresu jsme okamžitě zablokovali a informovali příslušnou vládní instituci, orgány činné v trestním řízení, úřady pro ochranu osobních údajů i finanční regulátory. Omezený počet dotčených klientů jsme přímo kontaktovali, informovali je o situaci a poskytli jim potřebnou podporu.
Není to poprvé, jde o druhý průšvih
Pro Revolut přitom nejde o první problém s únikem klientských údajů. V září 2022 získali útočníci opět pomocí sociálního inženýrství přístup k jeho databázi. Podle tehdejšího oznámení litevského úřadu pro ochranu osobních údajů mohlo být zasaženo 50 150 klientů, z toho 20 687 v Evropském hospodářském prostoru. Typicky šlo o jména, adresy, e-maily, telefonní čísla, informace o účtech či část údajů z platebních karet. V Česku to tehdy popsal Karel Kilián ze Živě.cz.
Ani tehdy nešlo primárně o prolomení technického zabezpečení tradičním hackerským útokem, ale o sociální inženýrství. V aktuálním případu je navíc nepříjemné, že pachatelé získali dokumenty a údaje, které lze využít k velmi přesvědčivému phishingu nebo pokusům o krádež identity. Pro Revolut je to tak během čtyř let už druhý závažný incident spojený s únikem klientských dat.