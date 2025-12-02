Měšec.cz  »  Revolut přidal novou bezpečnostní funkci

Revolut přidal novou bezpečnostní funkci

Monika Veselíková
Včera
Nová bezpečnostní funkce s názvem Street Mode má ochránit klienty banky Revolut v situacích, kdy se jim někdo snaží ukrást telefon přímo z ruky, ale i při pokusech o vynucené převody.

Podle tiskové zprávy Revolutu může jít o případy, kdy pachatelé zneužijí odemčený telefon nebo pod nátlakem přimějí oběť potvrdit převod. Nová bezpečností funkce proto uživatelům umožní nastavit si vlastní důvěryhodné lokality. Mimo ně Street Mode automaticky aktivuje a podrobí odchozí převody nad určitý limit dodatečným identifikačním kontrolám a hodinovému zpoždění. 

Pro spuštění Street Mode je nutné:

  • Zapnout Wealth Protection v sekci Zabezpečení v profilu.
  • Nastavit limit pro převody.
  • Zapnout Street Mode.
  • Nastavit důvěryhodné lokality, které lze kdykoli přidat nebo odstranit.

Uvnitř důvěryhodných lokalit pak lze provádět převody nad stanovený limit pomocí ověření identity v telefonu, které je okamžitě zpracováno.

Mimo důvěryhodné lokality budou převody kromě počátečního ověření identity v telefonu zpožděné o hodinu a po uplynutí této hodinové lhůty bude vyžadováno dodatečné selfie ověření.

Funkce Street Mode je dobrovolná, tedy je jen na vás, zda si ji aktivujete.

