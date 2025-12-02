Měšec.cz  »  Revolut přidal novou bezpečnostní funkci

Revolut přidal novou bezpečnostní funkci

Monika Veselíková
Dnes
2018-05-revolut-1600.jpg Autor: Redakce

Nová bezpečnostní funkce s názvem Street Mode má ochránit klienty banky Revolut v situacích, kdy se jim někdo snaží ukrást telefon přímo z ruky, ale i při pokusech o vynucené převody.

Podle tiskové zprávy Revolutu může jít o případy, kdy pachatelé zneužijí odemčený telefon nebo pod nátlakem přimějí oběť potvrdit převod. Nová bezpečností funkce proto uživatelům umožní nastavit si vlastní důvěryhodné lokality. Mimo ně Street Mode automaticky aktivuje a podrobí odchozí převody nad určitý limit dodatečným identifikačním kontrolám a hodinovému zpoždění. 

Pro spuštění Street Mode je nutné:

  • Zapnout Wealth Protection v sekci Zabezpečení v profilu.
  • Nastavit limit pro převody.
  • Zapnout Street Mode.
  • Nastavit důvěryhodné lokality, které lze kdykoli přidat nebo odstranit.

Uvnitř důvěryhodných lokalit pak lze provádět převody nad stanovený limit pomocí ověření identity v telefonu, které je okamžitě zpracováno.

Mimo důvěryhodné lokality budou převody kromě počátečního ověření identity v telefonu zpožděné o hodinu a po uplynutí této hodinové lhůty bude vyžadováno dodatečné selfie ověření.

Funkce Street Mode je dobrovolná, tedy je jen na vás, zda si ji aktivujete.

Revolut zvyšuje ceny prémiových tarifů. Stávající uživatelé si připlatí od ledna

