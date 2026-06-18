Revolut Pay je nově dostupný na Woltu. Za platby objednávek dá víc věrnostních bodů

Anglická banka Revolut oznámila platební partnerství se společností Wolt. Za platby objednávek z Woltu navíc dočasně připíše pětinásobek věrnostních bodů.
Díky Revolut Pay půjde objednávky na Woltu platit na jedno kliknutí. V okamžiku platby dojde k plynulému přesměrování do aplikace Revolut, kde platbu potvrdíte. Transakce jsou podle banky vždy chráněné biometrickým zabezpečením.
Vedle jednoduší a rychlejší platby tato spolupráce dočasně přinese možnost získat více věrnostních bodů, takzvaný RevPointů. Za objednávky uskutečněné a zaplacené v období od 18. června do 18. července jich Revolut konkrétně připíše pětinásobek. RevPointy lze následně využít na slevy nejen na objednávky na Woltu, ale také na letecké míle, ubytování nebo zážitky v aplikaci Revolut.
Po skončení prvního měsíce se pak za nákup na Woltu připíše dvojnásobek RevPointů.
Nejde o první spolupráci obou platforem. Uživatelé Revolutu s placenými tarify Premium, Metal a Ultra již mají členství Wolt+, v rámci kterého například neplatí za dovoz objednávky.