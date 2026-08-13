Revolut napříč Evropou vybuduje síť vlastních letištních salonků. Už víme, kde bude první

Společnost Revolut má ambice rozšiřovat své působení i nad rámec finančních produktů v digitálním prostředí. Oznámila, že plánuje vybudovat napříč Evropou síť prémiových letištních salonků Revolut Lounge, které rozšíří cestovní benefity pro klienty. První z nich by měl být v roce 2027 vybudován na letišti Kodaň. Prémiový designový koncept by se pak měl postupně rozšířit i na další klíčová mezinárodní letiště.
Více než 75 milionů zákazníků spoléhá na Revolut při každodenní správě svých financí, přičemž cestování je důležitou součástí této zkušenosti. Prostřednictvím sítě Revolut Lounge rozšiřujeme působení Revolutu i do fyzického prostředí a přibližujeme naši značku i designovou filozofii zákazníkům, uvedl Hadi Nasrallah, ředitel pro Product GP & New Bets ve společnosti Revolut s tím, že projekt startuje v Kodani, protože je to město známé jako centrum špičkového skandinávského desingu a je v severském regionu, který je pro Revolut klíčovou oblastí růstu.
Salonek na letišti v Kodani vznikne ve spolupráci se společností Plaza Premium Group, která provozuje největší síť letištních salonků na světě.
V souvislosti se salonky na letištích připomeňme, že od července ve vybraných saloncích na letišti v Praze a ve Vídni skončil dosavadní model přímého vstupu pro držitele prémiových karet Mastercard s tím, že přibyla omezení, která vycházejí z konkrétního nastavení daného vydavatele karty.
V Praze se v rámci Terminálu 1 (lety mimo Schengen) salonek přejmenoval z Mastercard Lounge na Erste Premier Lounge a v rámci Terminálu 2 (lety v rámci Schengenu) je z původního FastTrack Lounge nově Visa Lounge. Jak to konkrétně dopadne na držitele karet Mastercard si přečtěte v samostatném textu.
Psali jsme také o tom, že klienti Air Bank mohou do konce roku 2026 získat 2 vstupy do salonků s podporou Priority Pass.
Nové letištní benefity ke dvou kartám přidala od července také mBank. Obě napojila na síť Priority Pass, která umožňuje vstup do více než 1900 letištních salonků a letištních služeb po celém světě. Je to mj. reakce právě na ukončení podpory obecných karet Mastercard na pražském a vídeňském letišti.