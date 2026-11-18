Milánský soud nařídil na 1 rok soudní správu italských aktivit banky Revolut. Rozhodnutí ze 16. 11. 2026 souvisí se závažnými nedostatky v kontrolách proti praní peněz. Opatření na žádost prokuratury provedla italská finanční policie.
Podle milánské prokuratury nedostatečné kontroly umožnily využívat bankovní služby Revolutu lidem vyšetřovaným nebo odsouzeným za závažné trestné činy, včetně praní peněz a podvodných převodů majetku. Část případů má podle vyšetřovatelů i vazby na mafii. Prokuratura uvádí převody, ukrývání či odklánění peněz v celkové hodnotě 76,5 milionu eur.
Převzetí Revolutu v Itálii pod správu soudu mělo ale v tomto případě preventivní charakter. Dva soudní správci budou působit vedle vedení banky a dohlížet na nápravu vnitřních kontrol. Soudní pravomoci jsou ale omezené jen na oblasti, kde byly problémy zjištěny. Samotný Revolut v této věci trestně vyšetřovaný není.
Revolut už uvedl, že rozhodnutí bere na vědomí a bude s italskými úřady plně spolupracovat s tím, že osobní a firemní bankovní služby v Itálii pokračují bez přerušení.
Rozhodnutí formálně směřuje vůči litevské společnosti Revolut Bank UAB, která v Itálii působí prostřednictvím pobočky.