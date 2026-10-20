Revolut má rozsáhlý výpadek. Několik hodin už nefungují platby kartou ani převody

Výpadek Revolutu zasáhl řadu evropských zemí, důvodem je porucha cloudových služeb Googlu. Potíže trvají už několik hodin.
Pokud využíváte služby Revolutu, od ranních hodin úterý 20. října 2026 se jistě potýkáte s rozsáhlými technickými problémy. Ke dni publikace aktuality je jen v Česku stále nedostupných 30 služeb Revolutu, přesněji, nefuguje ani jedna. (Oficiální web stavu služeb.)
Problémy tak jsou při platbách kartou, výběrech z bankomatů i převodech peněz. Do aplikace se většinou přihlásíte (autorovi se to podařilo), ale u dalších služeb budete vidět různá chybová hlášení (dobíjení účtu, převody apod.)
Problémy jsou tedy i se směnou měn, obchodováním s akciemi či kryptoměnami nebo při kontaktování zákaznické podpory.
Technické problémy zasáhly zákazníky Revolutu v řadě evropských zemí, Česko je jednou z nich.
Podle dostupných informací je příčinou rozsáhlý výpadek cloudové infrastruktury společnosti Google v Londýně, který začal v 8:08 hod. českého času. Revolut první incidenty na své stavové stránce eviduje od 9:47 hod.
Pokud čekáte na obnovení služeb, musíte počítat s tím, že problémy trvají už několik hodin a ještě nejsou vyřešeny. Kolem 15:07 hod. českého času Revolut stále vykazoval omezenou dostupnost služeb, od oficiálního zaznamenání incidentu tak uplynulo přibližně pět hodin a dvacet minut.
Jestli vás zajímá živá reportáž, celou situaci sleduje britský web Independent.