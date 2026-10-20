Měšec.cz

Revolut má rozsáhlý výpadek. Několik hodin už nefungují platby kartou ani převody

Dalibor Z. Chvátal
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Revolut ATM Autor: Revolut Bank UAB
Bankomat litevské banky Revolut v Katalánsku (Španělsko).
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Výpadek Revolutu zasáhl řadu evropských zemí, důvodem je porucha cloudových služeb Googlu. Potíže trvají už několik hodin.

Pokud využíváte služby Revolutu, od ranních hodin úterý 20. října 2026 se jistě potýkáte s rozsáhlými technickými problémy. Ke dni publikace aktuality je jen v Česku stále nedostupných 30 služeb Revolutu, přesněji, nefuguje ani jedna. (Oficiální web stavu služeb.)

Problémy tak jsou při platbách kartou, výběrech z bankomatů i převodech peněz. Do aplikace se většinou přihlásíte (autorovi se to podařilo), ale u dalších služeb budete vidět různá chybová hlášení (dobíjení účtu, převody apod.)

Problémy jsou tedy i se směnou měn, obchodováním s akciemi či kryptoměnami nebo při kontaktování zákaznické podpory.

Výpadek služeb banky Revolut. (20. 10. 2026)

Výpadek služeb banky Revolut. (20. 10. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Technické problémy zasáhly zákazníky Revolutu v řadě evropských zemí, Česko je jednou z nich.

Podle dostupných informací je příčinou rozsáhlý výpadek cloudové infrastruktury společnosti Google v Londýně, který začal v 8:08 hod. českého času. Revolut první incidenty na své stavové stránce eviduje od 9:47 hod.

Pokud čekáte na obnovení služeb, musíte počítat s tím, že problémy trvají už několik hodin a ještě nejsou vyřešeny. Kolem 15:07 hod. českého času Revolut stále vykazoval omezenou dostupnost služeb, od oficiálního zaznamenání incidentu tak uplynulo přibližně pět hodin a dvacet minut.

Jestli vás zajímá živá reportáž, celou situaci sleduje britský web Independent.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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