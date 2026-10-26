Měšec.cz

Revolut chystá novinku. Umožní investovat do firem ještě před jejich vstupem na burzu

Gabriela Hájková
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Kapitál, peníze, investice, dividendy, finance Autor: Shutterstock
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Zákazníci banky Revolut budou moci vedle jejich stávajících portfolií investovat také do soukromých společností. Umožní jim to specializovaná platforma Revolut Ventures, která by měla být spuštěna v roce 2027 jako součást aplikace Revolut. 

Cílem iniciativy, na které Revolut spolupracuje s Carne Group, evropskou společností poskytující služby nezávislé správy fondů, je zpřístupnit způsobilým retailovým investorům venture kapitálové investiční příležitosti a umožnit jim budovat pozice v neveřejně obchodovaných společnostech.

Revolut Ventures si klade za cíl vytvořit most mezi způsobilými zákazníky a rychle rostoucími soukromými technologickými společnostmi. Tyto firmy vstupují na burzu stále později. Medián jejich stáří při vstupu na veřejný trh vzrostl z 6,9 roku v roce 2014 na 11 let v roce 2025 . V důsledku toho dnes vzniká větší část hodnoty společnosti ještě před jejím vstupem na burzu. Tyto investiční příležitosti do neveřejně obchodovaných společností byly tradičně vyhrazeny velkým institucím a “mimořádně majetným”  jednotlivcům, zatímco běžní investoři k nim neměli přístup, vysvětluje Rolandas Juteika, vedoucí oddělení Wealth a Trading pro EHP ve společnosti Revolut s poukazem na to, že ve Spojených státech se nyní počet investičních příležitostí na veřejných akciových trzích snížil na polovinu. Zatímco v roce 2000 bylo veřejně obchodováno asi 7000 společností, loni to 3900 společností.

Zavedené společnosti s vysokou schopností generovat hotovost jsou podle něj stále častěji stahovány z burzy nebo se rozhodují na burzu vůbec nevstoupit, což retailovým investorům omezuje investiční  příležitosti.

Spuštění Revolut Ventures tak banka plánuje po nedávném zavedení produktu Private Markets na vybraných trzích letos v červenci, které umožňuje investice do neveřejně obchodovaných firem, soukromých úvěrů a infrastruktury od jednoho eura. 

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Nyní tak mohou zákazníci Revolutu přes aplikaci investovat do amerických a evropských akcií, ETF, fondů peněžního trhu, dluhopisů a zmíněných fondů Private Markets. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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