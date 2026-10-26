Revolut chystá novinku. Umožní investovat do firem ještě před jejich vstupem na burzu

Zákazníci banky Revolut budou moci vedle jejich stávajících portfolií investovat také do soukromých společností. Umožní jim to specializovaná platforma Revolut Ventures, která by měla být spuštěna v roce 2027 jako součást aplikace Revolut.
Cílem iniciativy, na které Revolut spolupracuje s Carne Group, evropskou společností poskytující služby nezávislé správy fondů, je zpřístupnit způsobilým retailovým investorům venture kapitálové investiční příležitosti a umožnit jim budovat pozice v neveřejně obchodovaných společnostech.
Revolut Ventures si klade za cíl vytvořit most mezi způsobilými zákazníky a rychle rostoucími soukromými technologickými společnostmi. Tyto firmy vstupují na burzu stále později. Medián jejich stáří při vstupu na veřejný trh vzrostl z 6,9 roku v roce 2014 na 11 let v roce 2025 . V důsledku toho dnes vzniká větší část hodnoty společnosti ještě před jejím vstupem na burzu. Tyto investiční příležitosti do neveřejně obchodovaných společností byly tradičně vyhrazeny velkým institucím a “mimořádně majetným” jednotlivcům, zatímco běžní investoři k nim neměli přístup, vysvětluje Rolandas Juteika, vedoucí oddělení Wealth a Trading pro EHP ve společnosti Revolut s poukazem na to, že ve Spojených státech se nyní počet investičních příležitostí na veřejných akciových trzích snížil na polovinu. Zatímco v roce 2000 bylo veřejně obchodováno asi 7000 společností, loni to 3900 společností.
Zavedené společnosti s vysokou schopností generovat hotovost jsou podle něj stále častěji stahovány z burzy nebo se rozhodují na burzu vůbec nevstoupit, což retailovým investorům omezuje investiční příležitosti.
Spuštění Revolut Ventures tak banka plánuje po nedávném zavedení produktu Private Markets na vybraných trzích letos v červenci, které umožňuje investice do neveřejně obchodovaných firem, soukromých úvěrů a infrastruktury od jednoho eura.
Revolut nabídne soukromé fondy už od 1 eura. Výběr peněz ale může být omezený nebo odložený
Nyní tak mohou zákazníci Revolutu přes aplikaci investovat do amerických a evropských akcií, ETF, fondů peněžního trhu, dluhopisů a zmíněných fondů Private Markets.