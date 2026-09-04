Řetězec Billa ještě rozšířil výhody a slevy pro členy klubu. Dostanou se k nim přes mobilní aplikaci

Billa klub od 2. září nabobtnal o další výhody a slevy. Do konce roku je mohou využít členové Billa klubu, kteří používají mobilní aplikaci. Tematicky jsou zaměřené na období návratu do školy, ale i na vybavování domácnosti a předvánoční nákupy.
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Billa rozdává 7% slevu na další nákup, když splníte jednu podmínku. Výhodu můžete využít opakovaně
Příklady slev na školní výbavu, knihy a hračky:
- sleva 20 % na školní batohy a potřeby značky Baagl,
- sleva 100 Kč na nákup nad 500 Kč v prodejnách Bambule,
- 15% sleva a doprava bez poplatku u společnosti Albi při objednávkách nad 799 Kč,
- 10% sleva nebo 100 Kč na nákup nad 899 Kč v síti Knihy Dobrovský,
- nabídky vydavatelství RF Hobby na časopisy a předplatné
Příklady slev na zboží do domácnosti:
- 45 % na příbory Sola, 43 % na sklenice nebo 42 % na talíře,
- slevy na hrnce, drobné kuchyňské vybavení či produkty značek BergHoff a Brita,
- kupony se slevou 22 % na produkty Kärcher,
- 20% zvýhodnění u značek Philips, Sencor, Leifheit a Fieldmann.
Příklady slev na oblečení, cestování a služby:
- 25% slevy na produkty Under Armour a v e-shopu ZOOT,
- 40% sleva na spodní prádlo značky Pietro Filipi na e-shopu Trenýrkárna.cz,
- sleva 2 Kč na litr prémiového paliva Shell V-Power u čerpacích stanic Shell,
- zvýhodněné služby ÚAMK,
- voucher v hodnotě 1000 Kč na mobilní služby.
Kompletní přehled nabídek platných od září do prosince najdete přímo v mobilní aplikaci. Slevové kupony je třeba na tomtéž místě aktivovat.