Měšec.cz

Řetězec Billa ještě rozšířil výhody a slevy pro členy klubu. Dostanou se k nim přes mobilní aplikaci

Gabriela Hájková
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Mobil - mobilní telefon - smartphone Autor: Depositphotos
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Billa klub od 2. září nabobtnal o další výhody a slevy. Do konce roku je mohou využít členové Billa klubu, kteří používají mobilní aplikaci. Tematicky jsou zaměřené na období návratu do školy, ale i na vybavování domácnosti a předvánoční nákupy.

Billa rozdává 7% slevu na další nákup, když splníte jednu podmínku. Výhodu můžete využít opakovaně Přečtěte si také:

Billa rozdává 7% slevu na další nákup, když splníte jednu podmínku. Výhodu můžete využít opakovaně

Příklady slev na školní výbavu, knihy a hračky:

  • sleva 20 % na školní batohy a potřeby značky Baagl,
  • sleva 100 Kč na nákup nad 500 Kč v prodejnách Bambule,
  • 15% sleva a doprava bez poplatku u společnosti Albi při objednávkách nad 799 Kč, 
  • 10% sleva nebo 100 Kč na nákup nad 899 Kč v síti Knihy Dobrovský, 
  • nabídky vydavatelství RF Hobby na časopisy a předplatné 

Příklady slev na zboží do domácnosti:

  • 45 % na příbory Sola, 43 % na sklenice nebo 42 % na talíře,
  • slevy na hrnce, drobné kuchyňské vybavení či produkty značek BergHoff a Brita,
  • kupony se slevou 22 % na produkty Kärcher,
  • 20% zvýhodnění u značek Philips, Sencor, Leifheit a Fieldmann.

Příklady slev na oblečení, cestování a služby:

  • 25% slevy na produkty Under Armour a v e-shopu ZOOT,
  • 40% sleva na spodní prádlo značky Pietro Filipi na e-shopu Trenýrkárna.cz,
  • sleva 2 Kč na litr prémiového paliva Shell V-Power u čerpacích stanic Shell,
  • zvýhodněné služby ÚAMK,
  • voucher v hodnotě 1000 Kč na mobilní služby.

Kompletní přehled nabídek platných od září do prosince najdete přímo v mobilní aplikaci. Slevové kupony je třeba na tomtéž místě aktivovat. 

Na severu Čech otevřeli prodejnu s nepřetržitým provozem. Koupíte tu potraviny, kosmetiku, i řemeslné a designové výrobky Přečtěte si také:

Na severu Čech otevřeli prodejnu s nepřetržitým provozem. Koupíte tu potraviny, kosmetiku, i řemeslné a designové výrobky

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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