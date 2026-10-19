Řešíte dědictví, závěť nebo koupi bytu? Ve středu vám notáři poradí zdarma. Takto je najdete

Potřebujete poradit se závětí, převodem nemovitosti, sepsáním smlouvy nebo notářskou úschovou peněz? Ve středu 21. 10. 2026 opět můžete využít bezplatné právní konzultace s notáři. Můžete dojet osobně do 5 měst, nebo zvolit telefonickou radu.
Každoroční akci jako den otevřených dveří už podesáté pořádá Notářská komora ČR ke Dni evropské spravedlnosti. Letos poprvé zapojí i notáře mimo Prahu.
Kde a kdy můžete přijít osobně
- Brno: Kobližná 19, 9–12 hod.
- České Budějovice: Široká 13, 9–16 hod.
- Ostrava: Masná 4, 9–16 hod.
- Praha: Apolinářská 12, 9–16 hod.
- Ústí nad Labem: Revoluční 8, od 9–15 hod.
Telefonické poradenství
Pokud se nemůžete dostavit osobně, můžete notářům zatelefonovat. Ve středu od 9 do 16 hodin bude k dispozici 7 telefonních linek:
- 605 059 469
- 604 508 994
- 604 508 885,
- 605 058 414
- 605 057 877
- 605 058 708
- 737 981 726
S notáři můžete konzultovat například převody majetku, sepisování smluv, dědické záležitosti nebo úschovy peněz při koupi nemovitosti.
Bezplatně získáváte právní konzultaci, ale ne už samotné notářské úkony. Pokud si například budete chtít nechat sepsat notářský zápis, za tuto službu už zaplatíte standardně podle notářského tarifu.