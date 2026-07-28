Reklamovat můžete i dětský tábor. Poradíme jak a kdy

Reklamovat můžete v případě nedostatků i dětský tábor. Například v situaci, kdy program sliboval účast rodilého mluvčího angličtiny, který nedorazil. K reklamaci můžete přikročit i pokud jste třeba platili za vegetariánskou stravu a místo toho dítě dostávalo jen přílohy nebo bylo přislíbeno spaní v chatkách, ale nakonec děti spaly jen ve stanu.
Pokud zjistíte, že podmínky neodpovídají tomu, co pořadatel slíbil, vyplatí se vady řešit co nejdříve – ideálně ještě v průběhu tábora. Dítě požádejte, aby nedostatky vyfotografovalo, a měli jste tak reklamaci podloženou důkazy, radí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest s tím, že nedostatky byste pak měli sepsat a zaslat je pořadateli tábora. Pokud už není možná okamžitá náprava ještě během tábora, můžete požadovat slevu z jeho ceny.
Pořadatel tábora má podle Hekšové zákonnou povinnost se k reklamaci vyjádřit do 30 dnů. Jestliže ji zamítne a tábory pořádá v rámci své podnikatelské činnosti, můžete se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci v rámci mimosoudního řešení sporů. Pokud by nepomohlo ani to, zbývá vám už jedině soud.
Reklamovat podle šéfky dTestu naopak nelze příliš nudný program nebo zkrátka jen to, že se dítěti na táboře nelíbilo. Ve zkratce se dají reklamovat jen skutečnosti, které se odchylovaly od smlouvy, a tábor tak v praxi nedostál standardu, který sliboval.
V případě úrazů dětí za ně vedoucí nesou odpovědnost v situaci, kdy zanedbali své povinnosti. Například nezajistili dostatečný dohled při koupání nebo děti nechali manipulovat s ohněm bez řádného poučení a odpovídajícího dohledu.
Samotný fakt, že se dítě na táboře zraní, ještě automaticky neznamená, že za škodu někdo odpovídá. Důležité je vždy posoudit, zda vedoucí porušil svou povinnost a zda právě toto pochybení vedlo ke vzniku škody, upozornila Hekšová a dodala, že podobná logika platí i u ztracených nebo poškozených věcí. Vedoucí bude odpovídat za vzniklou škodu například v situaci, kdy od dětí před koupáním vybere mobily a následně je nechá bez dozoru. Pokud si ale vaše dítě přes zákaz vezme mobil s sebou na výlet a ztratí ho, odpovědnost vedoucí neponese.
Pořadatelé na táborech musí dostát určitým hygienickým požadavkům. Musí pro účastníky zajistit pitnou vodu, vhodné prostory pro stravování i přípravu pokrmů a také podmínky pro osobní hygienu.
U větších táborů s více než třiceti dětmi, které trvají déle než pět dní, se s lednovou novelou hygienické vyhlášky pozměnila některá pravidla. Jeden kohoutek s vodou už nemusí připadat na každých pět dětí a toalety se nově nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké. Je také dána povinnost oplachovat jídelní nádobí před dalším použitím tekoucí pitnou vodou. A děti se nadále musí koupat nebo sprchovat v teplé vodě alespoň jednou za týden, vyjmenovala Hekšová. Pokud jste přesvědčení, že zodpovědná osoba nějakou z těchto podmínek táborníkům nezajistila, můžete se obrátit i na příslušnou hygienickou stanici.