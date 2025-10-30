Měšec.cz  »  Regulovaná cena energií má od roku 2026 stoupnout. Domácnosti si připlatí i několik stovek

Regulovaná cena energií má od roku 2026 stoupnout. Domácnosti si připlatí i několik stovek

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

elektromer-energie-spotreba Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com

Se zvýšením regulované složky cen energií v průměru o stovky korun počítá návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ke kterému úřad nyní zahájil konzultační proces.

Koncové ceny, které domácnosti platí za odběr elektřiny či plynu se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé a regulované, kterou určuje stát právě prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Regulované ceny elektřiny a plynu musí ERÚ každoročně potvrdit do konce listopadu.

Nyní ERÚ představil návrh, podle kterého by měla regulovaná cena elektřiny pro maloodběratele v příštím roce vzrůst o 2,7 %, tedy přibližně o 75 Kč za MWh. Průměrná roční spotřeba na jednu domácnost se přitom v Česku pohybuje kolem 3 MWh.

Regulovaná cena plynu pro odběratele z řad domácností stoupne o 4,7 %, což by se mělo projevit nárůstem ceny o zhruba 22 Kč za MWh. Loni podle ERÚ činila průměrná spotřeba na jednoho odběratele kolem 7,5 MWh ročně. 

Navýšení je podle úřadu nutné především kvůli rostoucím nákladům na modernizaci a provoz soustav. Navržené zvýšení ale nemusí být podle předsedy Rady ERÚ Jana Šefránka konečné. V případě elektroenergetiky návrhy cenových výměrů vycházejí z aktuálně schváleného usnesení vlády, které počítá s dotací ze státního rozpočtu ve výši 24,6 miliardy. Pokud by na sebe stát převzal celé financování podpory POZE, jak je nyní avizováno, ERÚ změnu do cenových výměrů neprodleně promítne.

Pokud by se financování POZE (systém podpory výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů) kompletně přesunulo na stát, pro hladinu nízkého napětí, kde se nachází většina domácností, by cena regulované složky klesla o 15 %. Na vyšších napěťových hladinách by byl dopad ještě větší. Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a jejich financování ze státní kasy slibují po sestavení vlády politici z Hnutí ANO.

Regulovaná složka elektřiny by měla příští rok tvořit zhruba 45 % z celkové ceny elektřiny, u plynu kolem 25 %.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 30. 10. 2025

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI není krátkodobý výstřelek

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).