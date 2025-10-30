Regulovaná cena energií má od roku 2026 stoupnout. Domácnosti si připlatí i několik stovek

Se zvýšením regulované složky cen energií v průměru o stovky korun počítá návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ke kterému úřad nyní zahájil konzultační proces.
Koncové ceny, které domácnosti platí za odběr elektřiny či plynu se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé a regulované, kterou určuje stát právě prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Regulované ceny elektřiny a plynu musí ERÚ každoročně potvrdit do konce listopadu.
Nyní ERÚ představil návrh, podle kterého by měla regulovaná cena elektřiny pro maloodběratele v příštím roce vzrůst o 2,7 %, tedy přibližně o 75 Kč za MWh. Průměrná roční spotřeba na jednu domácnost se přitom v Česku pohybuje kolem 3 MWh.
Regulovaná cena plynu pro odběratele z řad domácností stoupne o 4,7 %, což by se mělo projevit nárůstem ceny o zhruba 22 Kč za MWh. Loni podle ERÚ činila průměrná spotřeba na jednoho odběratele kolem 7,5 MWh ročně.
Navýšení je podle úřadu nutné především kvůli rostoucím nákladům na modernizaci a provoz soustav. Navržené zvýšení ale nemusí být podle předsedy Rady ERÚ Jana Šefránka konečné.
V případě elektroenergetiky návrhy cenových výměrů vycházejí z aktuálně schváleného usnesení vlády, které počítá s dotací ze státního rozpočtu ve výši 24,6 miliardy. Pokud by na sebe stát převzal celé financování podpory POZE, jak je nyní avizováno, ERÚ změnu do cenových výměrů neprodleně promítne.
Pokud by se financování POZE (systém podpory výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů) kompletně přesunulo na stát, pro hladinu nízkého napětí, kde se nachází většina domácností, by cena regulované složky klesla o 15 %. Na vyšších napěťových hladinách by byl dopad ještě větší. Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje a jejich financování ze státní kasy slibují po sestavení vlády politici z Hnutí ANO.
Regulovaná složka elektřiny by měla příští rok tvořit zhruba 45 % z celkové ceny elektřiny, u plynu kolem 25 %.