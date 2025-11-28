Měšec.cz  »  Regulovaná cena energií stoupne. Přesto můžou domácnosti v příštím roce za elektřinu ušetřit

Regulovaná cena energií stoupne. Přesto můžou domácnosti v příštím roce za elektřinu ušetřit

Monika Veselíková
Dnes
energie Autor: Depositphotos

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes oznámil, o kolik od roku 2026 stoupne cena za elektřinu a plyn určovaná státem.

Podle aktuálního rozhodnutí ERÚ stoupne od roku 2026 regulovaná cena elektřiny o 1,1 %, tedy přibližně o 29 Kč za MWh. Průměrná roční spotřeba na jednu domácnost se v Česku pohybuje kolem 3 MWh. Původní návrh přitom počítal se zvýšením až o 2,7 % tedy zhruba o 75 Kč za MWh.

Regulovaná cena plynu pro odběratele z řad domácností pak stoupne o očekávaných 4,7 %, což by se mělo projevit navýšením ceny za megawatthodinu o zhruba 22 Kč. Loni podle ERÚ činila průměrná spotřeba na jednoho odběratele kolem 7,5 MWh ročně. 

Koncové ceny energií se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé a regulované, kterou určuje stát právě prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Regulované ceny elektřiny a plynu musí ERÚ každoročně potvrdit do konce listopadu.

U elektřiny bude regulovaná složka pro domácnosti v příštím roce tvořit 45 % výsledné ceny, u plynu asi 25 % U velkých odběratelů bude podíl regulované složky na konečné ceně nižší. 

I přes tento krok ERÚ ale podle odborníků mohou domácnosti v příštím roce počítat s úsporami.  Vznikající vláda totiž slibuje převést poplatek za obnovitelné zdroje, který je vedle poplatku za přenos a distribuci zahrnutý v regulované složce elektřiny, na státní rozpočet.  Pokud svůj slib dodrží, mohou ceny určované státem podle ERÚ naopak klesnout až o 15 %.

Domácnosti by tak v roce 2026 mohli za elektřinu platit o něco málo méně než v letošním roce, kolik ušetří ale bude hlavně na nich samotných. Dodavatelé velmi mírně zlevňovali, kdo bude aktivní, může ušetřit až 30 %, říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz. 

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

