Ceny pohonných hmot a spotřební daň z motorové nafty bude stát regulovat i v prosinci. Rozhodla o tom vláda na pondělním zasedání 23. listopadu 2026.
Ministerstvo financí tak bude i v prosinci každý pracovní den vyhlašovat stropy pro cenu benzinu a nafty pro následující den (pro nepracovní dny platí vždy naposledy vyhlášená cena). Opatření je zatím schváleno do 31. prosince 2026.
Maximální cenu resort stanoví jako součet průměrné velkoobchodní ceny z třídenního klouzavého průměru čtyř referenčních zdrojů (index PKN ORLEN/Unipetrol, MOL/MOLIN, ČEPRO a kalkulovaná cena na základě kotací Platts) a regulované marže, opět ve výši 2,50 Kč za litr. Výsledná cena už je vč. DPH a zaokrouhluje se na celé haléře dolů.
I nadále také platí, že stát promíjí část spotřební daně z motorové nafty a jejích směsí ve výši 1,939 Kč na litr, což po zohlednění DPH představuje celkové zlevnění o 2,35 Kč na litr. Sazba daně pro dané výrobky klesne z původních 9,95 Kč/l na 8,011 Kč/l. Opatření má snížit hlavně náklady dopravním firmám, které by jinak promítaly vyšší náklady na pohonné hmoty do svých cen.
Našim cílem je, aby Česká republika i v předvánočním čase zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU. A to se nám prokazatelně daří, protože jsme měli minulý týden třetí nejnižší cenu nafty a osmou nejlevnější cenu benzinu z celé evropské sedmadvacítky, okomentovala prodloužení cenových stropů ministryně financí Alena Schillerová s tím, že opatření má zároveň protiinflační efekt.
Ceny z okolních států reguluje také Polsko a Slovensko, Německo nyní připravuje legislativní proces s cílem cenový strop pro pohonné hmoty zavést.