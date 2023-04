RegioJet zahájil předprodej letních vlakových jízdenek do evropských destinací

Autor: profit

Dopravce RegioJet spustil 27. dubna 2023 předprodej vlakových jízdenek na celé léto, a to až do 17. září 2023. V prodeji jsou už nyní jízdenky na všech IC linkách, které RegioJet svými vlaky obsluhuje, včetně evropských destinací jako Vídeň, Budapešť, Bratislava nebo Košice. Předprodej jízdenek do Chorvatska byl už začal před měsícem





Příjemnou změnou bude od 1. července 2023 zkrácení cestovního času mezi Prahou a Brnem o 26 minut, protože skončí výluka u Brandýsa nad Orlicí, a tak vlaky jedoucí z Prahy do Brna pojedou opět přes Českou Třebovou. Od prvního prázdninového dne tedy bude doba jízdy vlaku jen 2 hodiny 33 minut.





Na standardní trase mezi Prahou a Ostravskem pak bude obnoven provoz spojů RJ 1006 a RJ 1015 a dojde k opětovnému prodloužení spojů RJ 1008/RJ 1011 z a do Košic. RegioJet tak bude opět provozovat 3 páry spojů na této trase.