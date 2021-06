RegioJet spouští přímé spojení z Prahy do Budapešti

RegioJet spustí od neděle 13. června přímé vlakové spojení na trase Praha – Brno – Vídeň – Budapešť a zpět. Dopravce spoje zavádí v souvislosti s ukončováním opatření spojených s Covid 19. Ti, kdo mají očkování alespoň jednou dávkou, od které uběhlo 21 dnů, mohou do Maďarska a také například Rakouska cestovat bez omezení.

Ceny jízdného: Praha – Budapešť/Brno – Budapešť Druh jízdenky Cena Praha – Budapešť/Brno – Budapešť Low-cost 399/249 Kč Standard 539/399 Kč Relax 659/599 Kč Business 899 / 799 Kč

RegioJet bude do/z Budapešti jezdit 2× denně v každém směru (v období červen – září je to pak bude až 3× denně v každém směru – spoje z Prahy a Brna do Budapešti a zpět doplňuje jeden pár spojů do a z Chorvatska, které také umožňují přepravu v úseku ČR – Budapešť a zpět).