 »   »  RegioJet obnoví vlakové spoje s Rakouskem

RegioJet obnoví od pondělí 15. června vlakové spoje mezi Českou republikou a Rakouskem. Spoje budou obnovovány postupně s tím, že dopravce zvažuje ještě v průběhu července odstartovat také mezinárodní vlakové spoje z Prahy, Brna a Vídně do Budapešti.

„Rakousko, Maďarsko a Slovensko jsou země, u kterých se dá očekávat, že budou patřit k zemím nejvíce navštěvovaným během letošního léta. Proto je naším zájmem zavést tyto spoje znovu do provozu co nejdříve,“ říká Ivana Kašická, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet.

V současné době už jezdí denně autobusový spoj Brno – Vídeň a zpět, který je v Brně navázán na vlakový spoj RegioJet Praha – Vídeň a zpět.

RegioJet také vyhlíží obnovení vlakové dopravy na Slovensko. Je k tomu připraven do 2–3 dnů po ukončení platnosti stávajícího zákazu pravidelné přeshraniční přepravy, který přes otevření hranic se Slovenskem stále ještě zůstává v platnosti. Týkalo by se to jak spojů na trase Praha – Bratislava, tak na trase Praha – Košice.