RegioJet má akci 1+1 zdarma na mezinárodní spoje, zvýhodněných jízdenek je jen omezený počet

Monika Veselíková
Včera
RegioJet Autor: Depositphotos

Dvě jízdenky za cenu jedné lze pořídit v období od 27. ledna do 14. února 2026. Sleva se vztahuje na vlakové i autobusové mezinárodní spoje. Počet jízdenek na jednotlivé spoje je ale omezený.

Akci lze využít pouze na spoje s odjezdem v období od 2. do 22. února 2026. Zvýhodněné jízdenky lze pořídit online na webu nebo v mobilní aplikaci RegioJetu.

U vlakových jízdenek se zvýhodněná nabídka vztahuje pouze na třídy Low Cost a Standard. Zároveň nelze jízdenky zakoupené v této akci stornovat. Ačkoli dopravce slevu prezentuje jako valentýnskou, není samozřejmě nutné cestovat pouze s partnerem.

Sleva 1+1 zdarma se odečítá automaticky při rezervaci pro dva cestující, není potřeba zadávat žádný slevový kód, upozorňuje tiskový mluvčí dopravce Lukáš Kubát.

RegioJet cestujícím nabízí vlakové a autobusové spojení do několika evropských metropolí – namátkou Paříž, Řím, Vídeň či Amsterdam. Ke konci roku 2025 do výčtu přibyla také Varšava. Nová mezinárodní vlaková linka Praha – Varšava odjíždí z hlavního nádraží v Praze každý den v 9:41 se zastávkami v Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě, Olomouci, Hranicích na Moravě a Ostravě. 

Monika Veselíková

