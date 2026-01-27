Měšec.cz  »  RegioJet má akci 1+1 zdarma na mezinárodní spoje, zvýhodněných jízdenek je jen omezený počet

RegioJet má akci 1+1 zdarma na mezinárodní spoje, zvýhodněných jízdenek je jen omezený počet

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

RegioJet Autor: Depositphotos

Dvě jízdenky za cenu jedné lze pořídit v období od 27. ledna do 14. února 2026. Sleva se vztahuje na vlakové i autobusové mezinárodní spoje. Počet jízdenek na jednotlivé spoje je ale omezený.

Akci lze využít pouze na spoje s odjezdem v období od 2. do 22. února 2026. Zvýhodněné jízdenky lze pořídit online na webu nebo v mobilní aplikaci RegioJetu.

U vlakových jízdenek se zvýhodněná nabídka vztahuje pouze na třídy Low Cost a Standard. Zároveň nelze jízdenky zakoupené v této akci stornovat. Ačkoli dopravce slevu prezentuje jako valentýnskou, není samozřejmě nutné cestovat pouze s partnerem.

Sleva 1+1 zdarma se odečítá automaticky při rezervaci pro dva cestující, není potřeba zadávat žádný slevový kód, upozorňuje tiskový mluvčí dopravce Lukáš Kubát.

RegioJet cestujícím nabízí vlakové a autobusové spojení do několika evropských metropolí – namátkou Paříž, Řím, Vídeň či Amsterdam. Ke konci roku 2025 do výčtu přibyla také Varšava. Nová mezinárodní vlaková linka Praha – Varšava odjíždí z hlavního nádraží v Praze každý den v 9:41 se zastávkami v Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě, Olomouci, Hranicích na Moravě a Ostravě. 

Začne platit nový jízdní řád RegioJetu. Přidá linku do Varšavy, zdražovat ale nebude Přečtěte si také:

Začne platit nový jízdní řád RegioJetu. Přidá linku do Varšavy, zdražovat ale nebude

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Daň z přidané hodnoty

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).