Pokud jste někdy prodělali rakovinu, máte možnost získat lepší přístup k pojištění spotřebitelských úvěrů. Novela zákona o spotřebitelském úvěru mj. zavádí takzvané právo být zapomenut. U pojištění souvisejícího se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení pojišťovna nebude smět zohledňovat prodělané onkologické onemocnění po uplynutí 7 let od ukončení léčby.
Novelu už schválily obě komory Parlamentu a prezident Petr Pavel ji podepsal 4. 11. 2026. Schválené znění tak počítá s účinností od 1. 2. 2027.
Pravidlo se bude vztahovat na všechna onkologická onemocnění bez rozdílu. Zákaz zohledňovat starou diagnózu v praxi znamená, že po uplynutí stanovené lhůty nemá být sama o sobě důvodem k odmítnutí pojištění, vyššímu pojistnému nebo horším podmínkám.
Pro pořádek je potřeba dodat, že zmiňovaných 7 let se počítá až od ukončení léčby, ne od stanovení diagnózy.
Typickým příkladem je pojištění schopnosti splácet, které si lze sjednat k úvěrům. Pomiňme samotnou cenotvorbu a (ne)výhodnost produktu a zůstaňme jen u popisované problematiky.
Rozhodující je vazba na spotřebitelský úvěr, který není na bydlení, například jde o běžný úvěr na auto, vybavení domácnosti, studium apod. Tj. nová nová zákonná ochrana neplatí pro pojištění k hypotéky a neplatí ani na samostatnou životní pojistku.
U hypoték ale mohou pomoci už existující dobrovolná pravidla pojišťoven.
Česká asociace pojišťoven už v roce 2023 přijala standard pro přístup k bývalým onkologickým pacientům. Týká se individuálního životního pojištění pro případ smrti spojeného se spotřebitelským úvěrem nebo hypotékou na vlastní bydlení. Standard je závazný pro pojišťovny, které k němu přistoupily.