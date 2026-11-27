Rakousko na konci listopadu zruší nalepovací dálniční známky. Roční papírová známka pro rok 2026 bude platná až do konce ledna. Od 1. února 2027 už zde budou platit jen digitální kupony.
Je ale potřeba počítat s tím, že roční a dvouměsíční známka, kterou si zakoupíte přes oficiální e-shop nebo aplikaci ASFINAG, může začít platit nejdřív 18. den po nákupu, protože do té doby mohou spotřebitelé odstupovat od smlouvy.
S okamžitou platností se dá známka koupit například na vybraných čerpacích stanicích, v automatech ASFINAG nebo u autorizovaných internetových prodejců.
Na týdenní lyžování obvykle stačí desetidenní známka. Tu si můžete i v oficiálním e-shopu koupit s okamžitou platností. Při výběru data si pohlídejte, aby vám pokryla i zpáteční cestu, upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Od ledna zároveň dálniční známky podraží. Cena roční digitální známky se zvýší ze 106,80 na 108,90 eur. Platit může začít nejdříve 1. prosince 2026 s tím, že platnost skončí 31. ledna 2028. Jednodenní známka zdraží na 9,80 eur, desetidenní na 13 eur a dvouměsíční na 32,60 eur.
Thienel zároveň před cestou radí ověřit platnost známky pro konkrétní registrační značku ve veřejné evidenci ASFINAG. Nezapomeňte také, že na některých úsecích (např. dálnice A13 přes Brenner nebo v tunelech Tauern a Katschberg na A10) řidiči platí samostatné mýtné.
Na Slovensku dálniční známky s příštím rokem nezdražují. Ani v Polsku, kde nefunguje systém časových dálničních známek, ale řidiči na vybraných úsecích platí mýtné za konkrétní trasu, by se tyto poplatky neměly zvyšovat. Naopak, průjezd dálnicí A4 mezi Katovicemi a Krakovem by měl být od 16. března 2027 pro osobní automobily bez poplatku.
Dálniční známky nezdraží ani u nás, protože byla zrušena automatická valorizace.
Dávejte pozor při nákupu dálniční známky. Můžete ji přeplatit o 1500 korun nebo rovnou narazíte na podvod
Mýto pro nákladní automobily nad 3,5 tuny by ale podle návrhu ministerstva dopravy od července příštího roku zdražit mohlo. Může to dopadnout i na spotřebitele.