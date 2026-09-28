Raiffesenbank vylepšila mobilní aplikaci, nově umí virtuální karty

Raffeisebank koncem září vylepšila mobilní aplikaci pro přístup do banky. V obou verzích (Android, iOS) přibyla možnost vytvořit virtuální platební kartu přímo z prostřední mobilní aplikace, což do té doby nešlo.
Při požádání o platební kartu automaticky získáte virtuální kartu, která je během několika minut aktivní. Samozřejmě nadále můžete požádat i o plastovou kartu, ta vám následně přijde poštou.
Zároveň upravila design hlavní stránky s multiměnovým účtem. Nově vidíte měnu ihned a nemusíte už přepínat mezi měnami v menu účtu. Kliknutím na měnu automaticky zvolíte složku měny, vidíte její historii a můžete odeslat platbu.
Multiměnové účty nabízejí už čtyři subjekty:
- Citfin
- Komerční banka
- Partners Banka
- Raiffeisenbank
Raiffeisenbank však v u této služby vede prvenství, kdy službu multiměnového účtu získala nákupem tehdejší eBanky. Ta multiměnový účet nabízela již od svého vzniku v roce 1998, kdy používala jméno Expandia Banka.