Měšec.cz

Raiffesenbank vylepšila mobilní aplikaci, nově umí virtuální karty

Dalibor Z. Chvátal
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Raiffeisenbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka Raiffeisenbank v Ostravě na ulici 28. října. (10/2016)
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Raffeisebank koncem září vylepšila mobilní aplikaci pro přístup do banky. V obou verzích (Android, iOS) přibyla možnost vytvořit virtuální platební kartu přímo z prostřední mobilní aplikace, což do té doby nešlo.

Při požádání o platební kartu automaticky získáte virtuální kartu, která je během několika minut aktivní. Samozřejmě nadále můžete požádat i o plastovou kartu, ta vám následně přijde poštou.

Nová verze mobilního bankovnictví Raiffeisenbank nově podporuje virtuální karty. (27. 09. 2026)

Nová verze mobilního bankovnictví Raiffeisenbank nově podporuje virtuální karty. (27. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Zároveň upravila design hlavní stránky s multiměnovým účtem. Nově vidíte měnu ihned a nemusíte už přepínat mezi měnami v menu účtu. Kliknutím na měnu automaticky zvolíte složku měny, vidíte její historii a můžete odeslat platbu.

Nová verze mobilního bankovnictví Raiffeisenbank má lepší přístup k měnovým složkám. (27. 09. 2026)

Nová verze mobilního bankovnictví Raiffeisenbank má lepší přístup k měnovým složkám. (27. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Multiměnové účty nabízejí už čtyři subjekty:

  1. Citfin
  2. Komerční banka
  3. Partners Banka
  4. Raiffeisenbank

Raiffeisenbank však v u této služby vede prvenství, kdy službu multiměnového účtu získala nákupem tehdejší eBanky. Ta multiměnový účet nabízela již od svého vzniku v roce 1998, kdy používala jméno Expandia Banka.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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