Raiffeisenbank hlásí o 57 % vyšší zisk

Monika Veselíková
Dnes
Čistý zisk Raiffeisenbank za tři čtvrtletí roku 2025 činil 7,84 mld. Kč, což je meziročně o 56,6 % víc. Celkové provozní výnosy vzrostly o 23,6 % na 15,6 mld. Kč. K růstu přispěly vyšší úrokové výnosy z rostoucích zůstatků na spořicích účtech i větší objem investic.

Objem poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 4 % na 390 mld. Kč, růst táhly především spotřebitelské a hypoteční úvěry. Vklady klientů narostly o 18,7 % na 735 mld. Kč, zejména díky zájmu domácností o spořicí účty a vyšším zůstatkům firem na běžných účtech.

Provozní náklady meziročně stouply o 3,5 % na 6,8 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost k 30. září 2025 činila 23,6 %. Banka během roku vyplatila dividendu ze zisku 2024 ve výši 6,8 mld. Kč a v srpnu schválila zálohu na dividendu za rok 2025 ve výši 1,75 mld. Kč.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Igora Vidy má tak banka za sebou další úspěšné čtvrtletí. Za dobrým výsledkem podle něj stojí například parametry spořicích účtů banky či rostoucí obliba investic mezi jejími klienty. Jen prostřednictvím naší aplikace Raiffeisen investice už klienti investovali více než 12 miliard korun, z čehož více než polovina byla investována za poslední rok, říká.

