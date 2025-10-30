Měšec.cz  »  Raiffeisenbank hlásí o 57 % vyšší zisk

Raiffeisenbank hlásí o 57 % vyšší zisk

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

oo_Depositphotos_růst zisku Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek

Čistý zisk Raiffeisenbank za tři čtvrtletí roku 2025 činil 7,84 mld. Kč, což je meziročně o 56,6 % víc. Celkové provozní výnosy vzrostly o 23,6 % na 15,6 mld. Kč. K růstu přispěly vyšší úrokové výnosy z rostoucích zůstatků na spořicích účtech i větší objem investic.

Objem poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 4 % na 390 mld. Kč, růst táhly především spotřebitelské a hypoteční úvěry. Vklady klientů narostly o 18,7 % na 735 mld. Kč, zejména díky zájmu domácností o spořicí účty a vyšším zůstatkům firem na běžných účtech.

Raiffeisenbank mění poplatky u investování. Tady je přehled změn Přečtěte si také:

Raiffeisenbank mění poplatky u investování. Tady je přehled změn

Provozní náklady meziročně stouply o 3,5 % na 6,8 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost k 30. září 2025 činila 23,6 %. Banka během roku vyplatila dividendu ze zisku 2024 ve výši 6,8 mld. Kč a v srpnu schválila zálohu na dividendu za rok 2025 ve výši 1,75 mld. Kč.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Igora Vidy má tak banka za sebou další úspěšné čtvrtletí. Za dobrým výsledkem podle něj stojí například parametry spořicích účtů banky či rostoucí obliba investic mezi jejími klienty. Jen prostřednictvím naší aplikace Raiffeisen investice už klienti investovali více než 12 miliard korun, z čehož více než polovina byla investována za poslední rok, říká.

Raiffeisenbank vylepšila mobilní aplikaci o InfoZónu. Jsou v ní návody a rady a nejde jí o marketing Přečtěte si také:

Raiffeisenbank vylepšila mobilní aplikaci o InfoZónu. Jsou v ní návody a rady a nejde jí o marketing

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 29. 10. 2025

Dále u nás najdete

AI není krátkodobý výstřelek

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).