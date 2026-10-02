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Raiffeisenbank zvedla úroky termínovaných vkladů. U delších fixací přidala až 0,70 p.b.

Dalibor Z. Chvátal
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Raiffeisenbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
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Raiffeisenbank od 1. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby téměř u všech svých termínovaných vkladů. Nejvýrazněji si polepšily delší úložní lhůty, novým maximem banky je 3,20 % p.a.

4letý termínovaný vklad banka nově úročí 3,20 % p.a., místo dosavadních 2,50 %. U 2letého vkladu sazba vzrostla z 2,45 na 3,15 % p.a. a stejných 3,15 % banka nabízí také u tříletého vkladu, kde byla původní sazba 2,50 %.

Roční vklad se zvyšuje z 2,40 na 2,85 %, 9měsíční z 2,40 na 2,70 % a půlroční z 2,35 na 2,60 % p.a. Mírně rostou také sazby u kratších vkladů na 14 dní, dva a tři měsíce.

Beze změny zůstává měsíční vklad se sazbou 2,25 % p.a. a 7denní vklad s úrokem 0,01 %. Změny se rovněž netýkají spořicích účtů Raiffeisenbank.

Termínované vklady Raiffeisenbank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno
7 dní 0,01 % 0,01 %
14 dní 2,15 → 2,25 % 0,01 %
1 měsíc 2,25 % 0,01 %
2 měsíce 2,25 → 2,30 % 0,01 %
3 měsíce 2,30 → 2,35 % 0,01 %
6 měsíců 2,35 → 2,60 % 0,01 %
9 měsíců 2,40 → 2,70 % 0,01 %
1 rok 2,40 → 2,85 % 0,01 %
2 roky 2,45 → 3,15 % 0,01 %
3 roky 2,50 → 3,15 % 0,01 %
4 roky 2,50 → 3,20 % 0,01 %

Aktuální data pro říjen 2026

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  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

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  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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