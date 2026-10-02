Raiffeisenbank zvedla úroky termínovaných vkladů. U delších fixací přidala až 0,70 p.b.

Raiffeisenbank od 1. 10. 2026 zvýšila úrokové sazby téměř u všech svých termínovaných vkladů. Nejvýrazněji si polepšily delší úložní lhůty, novým maximem banky je 3,20 % p.a.
4letý termínovaný vklad banka nově úročí 3,20 % p.a., místo dosavadních 2,50 %. U 2letého vkladu sazba vzrostla z 2,45 na 3,15 % p.a. a stejných 3,15 % banka nabízí také u tříletého vkladu, kde byla původní sazba 2,50 %.
Roční vklad se zvyšuje z 2,40 na 2,85 %, 9měsíční z 2,40 na 2,70 % a půlroční z 2,35 na 2,60 % p.a. Mírně rostou také sazby u kratších vkladů na 14 dní, dva a tři měsíce.
Beze změny zůstává měsíční vklad se sazbou 2,25 % p.a. a 7denní vklad s úrokem 0,01 %. Změny se rovněž netýkají spořicích účtů Raiffeisenbank.
Termínované vklady Raiffeisenbank
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 30 000 000
|30 000 001 – neomezeno
|7 dní
|0,01 %
|0,01 %
|14 dní
|2,15 → 2,25 %
|0,01 %
|1 měsíc
|2,25 %
|0,01 %
|2 měsíce
|2,25 → 2,30 %
|0,01 %
|3 měsíce
|2,30 → 2,35 %
|0,01 %
|6 měsíců
|2,35 → 2,60 %
|0,01 %
|9 měsíců
|2,40 → 2,70 %
|0,01 %
|1 rok
|2,40 → 2,85 %
|0,01 %
|2 roky
|2,45 → 3,15 %
|0,01 %
|3 roky
|2,50 → 3,15 %
|0,01 %
|4 roky
|2,50 → 3,20 %
|0,01 %
Aktuální data pro říjen 2026
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- 4 % p.a. Raiffeisenbank
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- 3,20 % ČSOB