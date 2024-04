Raiffeisenbank zavede dynamické QR kódy. Mají ověřit, že za monitorem skutečně sedíte vy

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Raiffeisenbak od soboty 20. dubna 2024 změní způsob přihlašování do internetového bankovnictví (IB). Zatím co nyní přihlášení do IB potvrzujete v mobilní aplikaci Raiffeisen bankovnictví nebo RB klíč (umí to obě), nově budete muset používat ještě k tomu tzv. dynamický (proměnlivý) QR kód.





Ten se vám zobrazí na přihlašovací stránce v IB, přes mobilní aplikaci Raiffeisen bankovnictví nebo RB klíč jej naskenujete, a teprve poté se úspěšně přihlásíte do IB.





Dynamický QR kód bude Raiffeisenbank nově používat na všech přihlašovacích obrazovkách, včetně Bankovní identity, ePlateb a PSD2. Tento způsob zabezpečení ověřuje, že za monitorem za daným monitorem sedíte právě vy s vaší aplikací.

Původní způsob zabezpečení umožnil potvrzení přihlášení i na dálku. To se s oblibou používalo např. u rodinných příslušníků, kdy se k počítači přihlásil např. potomek a rodič na dálku přihlášení potvrdil v mobilní aplikaci a opačně. Podobně však takto mohli postupovat podvodníci.

Nové zabezpečení přes dynamické QR kódy tyto možnosti zatrhne. Nadále bude fungovat offline přihlášení a pokud pro přihlášení používáte SMS, nic se pro vás nemění.