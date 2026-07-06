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Raiffeisenbank výrazně zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Za konkurencí ale zaostávají

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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Raiffeisenbank Autor: Ivana Bondareva Dubnová
Ilustrační fotografie. Pobočka Raiffeisenbank. Tauplitz, Rakousko (30. 07. 2024)
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Raiffeisenbank od 1. 7. 2026 výrazně zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Maximem je 2,40 % p.a. na 4 roky.

Zvýšení je až 0,70 p.b., což je velmi slušný skok úrokových sazeb, ale na nabídku konkurenčních bank stále nemá. Vyšší úrokové sazby nabízí Oberbank (2,75 % p.a.) a premiantem je Inbank (4 % p.a. na 2 roky). Lepší sazby má i Air Bank, která nabídne 3,70 % p.a. do 3 měsíců a 3 % p.a. na 6 měsíců a 1 rok.

Termínované vklady

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno
7 dní 0,01 % 0,01 %
14 dní 2 → 2,15 % 0,01 %
1 měsíc 2,15 → 2,25 % 0,01 %
2 měsíce 2 → 2,25 % 0,01 %
3 měsíce 1,95 → 2,30 % 0,01 %
6 měsíců 1,90 → 2,35 % 0,01 %
9 měsíců 1,85 → 2,40 % 0,01 %
1 rok 1,75 → 2,40 % 0,01 %
2 roky 1,80 → 2,45 % 0,01 %
3 roky 1,80 → 2,50 % 0,01 %
4 roky 1,90 → 2,50 % 0,01 %

Úrokové sazby spořicích účtů Raiffeisenbank jsou beze změn od 1. 4. 2026. Maximem jsou 4 % p.a. bez investování, nebo 4,20 % p.a. s pravidelnou investicí min. 500 Kč měsíčně. Lepší úrokovou sazbou se úročí jen prvních 500 000 Kč.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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