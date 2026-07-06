Raiffeisenbank výrazně zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Za konkurencí ale zaostávají

Raiffeisenbank od 1. 7. 2026 výrazně zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Maximem je 2,40 % p.a. na 4 roky.
Zvýšení je až 0,70 p.b., což je velmi slušný skok úrokových sazeb, ale na nabídku konkurenčních bank stále nemá. Vyšší úrokové sazby nabízí Oberbank (2,75 % p.a.) a premiantem je Inbank (4 % p.a. na 2 roky). Lepší sazby má i Air Bank, která nabídne 3,70 % p.a. do 3 měsíců a 3 % p.a. na 6 měsíců a 1 rok.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 30 000 000
|30 000 001 – neomezeno
|7 dní
|0,01 %
|0,01 %
|14 dní
|2 → 2,15 %
|0,01 %
|1 měsíc
|2,15 → 2,25 %
|0,01 %
|2 měsíce
|2 → 2,25 %
|0,01 %
|3 měsíce
|1,95 → 2,30 %
|0,01 %
|6 měsíců
|1,90 → 2,35 %
|0,01 %
|9 měsíců
|1,85 → 2,40 %
|0,01 %
|1 rok
|1,75 → 2,40 %
|0,01 %
|2 roky
|1,80 → 2,45 %
|0,01 %
|3 roky
|1,80 → 2,50 %
|0,01 %
|4 roky
|1,90 → 2,50 %
|0,01 %
Úrokové sazby spořicích účtů Raiffeisenbank jsou beze změn od 1. 4. 2026. Maximem jsou 4 % p.a. bez investování, nebo 4,20 % p.a. s pravidelnou investicí min. 500 Kč měsíčně. Lepší úrokovou sazbou se úročí jen prvních 500 000 Kč.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka