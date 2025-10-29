Měšec.cz  »  Raiffeisenbank vylepšila mobilní aplikaci o InfoZónu. Jsou v ní návody a rady a nejde jí o marketing

Raiffeisenbank vylepšila mobilní aplikaci o InfoZónu. Jsou v ní návody a rady a nejde jí o marketing

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Nová sekce InfoZóna v mobilní aplikaci Raiffeisenbank. (29. 10. 2025)
Raiffeisenbank přidala do svého mobilního bankovnictví novou sekci s názvem InfoZóna. Nejde o reklamu ani nabídky produktů, ale o místo s praktickými informacemi a návody pro běžné finanční situace od spoření a investování po bezpečné placení a tipy, jak používat aplikaci. Nová záložka se automaticky zobrazí v poslední verzi aplikace (Android, iOS).

Obsah je rozdělen podle témat a postupně jej banka bude rozšiřovat o videa, podcasty a návody krok za krokem. Už v první fázi jsme do testování zapojili stovky klientů, abychom zjistili, jaký typ obsahu pro ně má největší hodnotu. Díky modulární architektuře ji navíc můžeme dál rozšiřovat o nové formáty, témata a personalizaci obsahu, říká David Libich, marketingový manažer Raiffeisenbank.

Jak server Měšec.cz ověřil, v současné verzi jde primárně o návody na používání služeb Raiffeisenbank, ale najdete tam i komentáře a videa související s podvody na internetu, nebo ekonomickým děním v Česku. Ty jsou volně dostupné na internetu a jsou z produkce Raiffeisenbank, aplikace je vám však automaticky vyfiltruje a uvidíte je podle témat.

Banka InfoZónu plánuje dále rozvíjet podle toho, co budou uživatelé skutečně potřebovat.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

