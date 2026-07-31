Raiffeisenbank vydělala za pololetí 5,4 miliardy, zisk jí ale meziročně klesl. V aplikaci chce mít kryptoměny

Raiffeisenbank za první polovinu letošního roku vydělala 5,41 miliardy korun. Její zisk tak meziročně klesl o 5 %, tedy zhruba o 280 milionů korun. Výrazně přitom rostlo množství peněz, které mají její klienti u ní uložené, stejně jako objem úvěrů. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.
Klienti měli na účtech Raiffeisenbank na konci června 818 miliard korun. To je o 25 % neboli o 163 miliard korun více než před rokem, kdy vklady dosahovaly 655 miliard korun. Banka uvádí, že u domácností rostou především zůstatky na spořicích účtech. Růst je daný mj. jedním z nejlépe úročených spořicích účtů, který nabízí 4 %, resp. 4,20 % p.a.
Růst je výrazný i při srovnání s koncem loňského roku. Ještě na konci prosince 2025 měla banka na klientských vkladech 691 miliard korun. Za půl roku se tak jejich objem zvýšil o dalších 127 miliard korun.
Více peněz na půjčky
Raiffeisenbank zároveň poskytla více úvěrů. Jejich objem meziročně vzrostl o 12,5 % ze 384 na 432 miliard korun, tedy o 48 miliard. Rostly hypotéky a spotřebitelské půjčky domácnostem i úvěry firmám.
Jen od začátku letošního roku se objem úvěrů zvýšil o 29 miliard korun. Na konci roku 2025 jich měla banka v bilanci za 403 miliard korun.
Přesto Raiffeisenbank letos vydělala méně. Za první pololetí loňského roku měla čistý zisk 5,69 miliardy korun, letos je to 5,41 miliardy.
Jedním z důvodů jsou vyšší náklady. Ty bance meziročně vzrostly o 7,8 % na 4,87 miliardy korun. Změnila se také situace u problémových úvěrů a dalších pohledávek. Zatímco loni banka opravné položky v čistém vyjádření rozpouštěla, letos zaúčtovala ztráty ze znehodnocení ve výši 444 milionů korun.
Výnosy banky naopak dál rostly. Na úrocích vydělala po odečtení úrokových nákladů 7,4 miliardy korun, meziročně o 7,4 % více. Výnosy z poplatků a provizí stouply o 11,7 % na 2,37 miliardy korun.
Kryptoměny přímo v bankovní aplikaci
Raiffeisenbank zároveň oznámila, že nově chce nabídnout možnost obchodovat s kryptoměnami přímo v mobilním bankovnictví. Kdy by měla novinka začít fungovat a které kryptoměny budou dostupné, zatím banka neuvedla.
Ke konci června měla Raiffeisenbank kapitálovou přiměřenost 23,54 %. Před rokem dosahovala 25,32 %. Banka tak zůstává nad regulatorním požadavkem, který podle ní aktuálně činí 15,61 %.