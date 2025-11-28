Měšec.cz  »  Raiffeisenbank v rámci DIP nově nabízí investiční poradenství

Raiffeisenbank v rámci DIP nově nabízí investiční poradenství

Monika Veselíková
Dnes
Raiffeisenbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka Raiffeisenbak v Ostravě na ulici 28. října. (10/2016)

Raiffeisenbank přidala do aplikace Raiffeisen Investice investiční poradenství. Zájemcům doporučí vhodné produkty podle jejich investičních cílů, zkušeností a vztahu k riziku.

Na trhu je dnes obrovské množství investičních možností a mnoha lidem dělá problém se v nich zorientovat. Proto jsme do naší aplikace přidali investiční poradenství, které klientům pomůže najít produkty odpovídající jejich zkušenostem, cílům i ochotě podstupovat riziko. Cílem je, aby se investování stalo dostupným a srozumitelným pro každého, říká Jan Kůrka, produktový manažer Raiffeisenbank.

Investiční poradenství je navázané jak na Dlouhodobý investiční produkt (DIP), tak na běžné investování v aplikaci. Nová funkce přitom vychází z vylepšeného investičního dotazníku, který banka připravila na základě několika kol zpětné vazby od klientů. Podle banky je přehlednější, jednodušší a dokáže lépe odhalit investiční profil každého uživatele.

Poradenství pomáhá s výběrem podílových fondů, investičních certifikátů i dluhopisů z nabídky Raiffeisenbank. Naše ambice je, aby klienti v Raiffeisenbank našli všechny nástroje pro investování na jednom místě – od prvotního doporučení přes správu investic až po daňové zvýhodnění v rámci DIPu. Aplikaci průběžně rozvíjíme, protože vidíme, že o investování je stále větší zájem, uzavírá Kůrka.

DIP patří mezi daňově zvýhodněné spořicí produkty, které pomáhají lidem připravit se na stáří a snížit závislost na státním důchodu. Získat lze slevu na daních až 7200 Kč ročně (při vložení 48 000 Kč), a navíc využít příspěvek od zaměstnavatele až 50 000 Kč ročně, který je osvobozen od daně i odvodů.

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

