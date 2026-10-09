Raiffeisenbank už potřetí během měsíce vypne bankovnictví. Tentokrát na dvě noci

Pokud využíváte služby Raiffeisenbank, tento víkend se opět nedostanete do internetového a mobilního bankovnictví. Raiffka chystá dvě noční odstávky, vždy až do dalšího dopoledne. Nepůjde ani Bankovní identita a aplikace pro investice.
Odstávka proběhne ve dvou etapách:
- Z pátku 9. 10. na sobotu 10. 10. 2026
- a ze soboty 10. 10. na neděli 11. 10. 2026.
V obou případech potrvá až do následujícího dopoledne. Přesnou hodinu začátku ani konce banka neupřesnila.
Během odstávky bude internetové i mobilní bankovnictví zcela nedostupné. Jakmile to situace umožní, banka spustí alespoň omezený režim, ve kterém budete moci zadávat platby.
Omezení se dotkne také Bankovní identity RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice. Ani tyto služby během odstávek nebudou dostupné.
Platební karty budou fungovat, vklady přes ATM se připíšou později
Pokud budete potřebovat platit kartou nebo vybírat peníze z bankomatu, omezení se vás nedotkne. Obě služby budou fungovat bez omezení.
Platby kartou na internetu budete potvrzovat prostřednictvím SMS, které vám banka během pošle namísto obvyklého potvrzování v mobilní aplikaci. Vklad v hotovosti přes vkladomaty Raiffla připíše nejpozději během prvního pracovního dne po odstávce, tedy v pondělí 12. října 2026.
Třetí odstávkový víkend během necelého měsíce
Raiffeisenbank provádí technickou údržbu poměrně často. Jen během posledního měsíce jde už o třetí víkend, kdy omezí přístup k bankovnictví.
Zajímavostí je, že také před rokem Raiffka naplánovala dvouetapovou odstávku na téměř shodný termín, konkrétně na víkend 10.–12. 10. 2025.