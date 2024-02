Raiffeisenbank spustila soutěž s platbou na kontakt. Můžete získat 1000 Kč

Raiffeisenbank vyhlásila soutěž o platby na kontakt, ve které může 100 výherců získat 1000 Kč. Soutěž bude probíhat do 29. února 2024, přičemž přibližně v polovině března banka vylosuje výherce. Mohou se do ní přihlásit všichni stávající i noví klienti, kteří si zaregistrují své telefonní číslo pro příjem plateb na kontakt. Ti noví se mohou do soutěže připojit 3. den po otevření bankovního účtu.





Do soutěže se musíte zaregistrovat v mobilním bankovnictví v sekci „Nabídky“, kde si zvolíte kategorii „Tipy pro Vás“ a tam už jen kliknete na tlačítko „Registrace do soutěže“.





Podmínky soutěže

Musíte být plnoletí,

telefonní číslo musí být registrované pro příjem plateb na kontakt,

z vašeho účtu musí odejít v průběhu února alespoň 1 platba na kontakt v libovolné výši, nesmíte ji však poslat sami sobě.

Losování proběhne v období od 5. do 20 března 2024. Pokud budete patřit mezi výherce, banka vám připíše do konce března 2024 na účet odměnu ve výši 1000 Kč.