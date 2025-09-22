Měšec.cz  »  Raiffeisenbank spouští podzimní Hypodny. Na úvěru bude možné ušetřit skoro 11 tisíc korun

Raiffeisenbank spouští podzimní Hypodny. Na úvěru bude možné ušetřit skoro 11 tisíc korun

Gabriela Hájková
Dnes
Raiffeisenbank spouští podzimní verzi Hypodnů, během kterých klientům se zájmem o hypotéky odpouští vybrané poplatky. Hypodny probíhají od 22. září do 15. listopadu 2025 na pobočkách Raiffeisenbank i online. 

Banka akci tentokrát zaměřila na produkt hypotéka naruby. Jde o úvěr, který umožňuje získat schválenou hypotéku ještě předtím, než najde klient konkrétní nemovitost. Takže ve chvíli, kdy ji objeví, už má vyřešené financování a nemůže ho předběhnout někdo, kdo má k dispozici prostředky rychleji.

Schválit hypotéku bez konkrétní nemovitosti umožňuje několik bank. Možnosti jsme mapovali v samostatném článku.

Stěhování do nového: Kdo zafinancuje nový byt, když ho teprve hledáte a v tom původním stále bydlíte?

Raiffeisenbank pro tyto účely klientovi schválí úvěrový rámec podle jeho příjmů a výdajů a ten má následně dva roky na to, aby si koupil nemovitost. Jakmile si žadatel najde vhodnou nemovitost ke koupi, může tato sloužit jako zástava, případně je samozřejmě možné dát do zástavy jinou nemovitost, uvedla před časem pro Měšec.cz Tereza Kaiseršotová, mluvčí banky.

Pokud by klient neměl dost vlastních prostředků na dofinancování LTV, je možné přidat další nemovitost jako dozajištění, zvýšit tím hodnotu zástavy a dosáhnout tak na vyšší hypotéku. 

Standardně Raiffeisenbank za sjednání hypotéky naruby účtuje poplatek 4900 Kč. Během Hypodnů ho klientům odpouští, stejně jako nyní neúčtuje poplatek 5900 Kč za odhad nemovitosti. Ten je během akce bez poplatku pro všechny typy hypoték. Hypotéku naruby je možné sjednat i online.

Podrobnosti o akci najdete na webu banky v sekci o hypotékách.

