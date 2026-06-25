Raiffeisenbank převede klienty z Equa bank natrvalo pod svůj Chytrý účet

Raiffeisenbank definitivně převede bývalé klienty Equa bank, kteří pod ní přešli po akvizici v roce 2022, pod své účty. Běžné účty vedené s tarifem Equa se tak od září převedou na tarif Chytrý účet. Banka ke změně přikročí kvůli průběžné aktualizaci nabídky účtů, kdy starší typy postupně nahrazuje těmi modernějšími.
Klienti v souvislosti se změnou nemusí nic dělat, proběhne automaticky. Zachováno zůstane číslo účtu i další nastavení, trvalé příkazy, zabezpečení i historie plateb.
Vedení nového tarifu běžného účtu je stejně jako u toho stávajícího zdarma a bez podmínek, uvádí k poplatkům ve zprávě pro klienty Raiffeisenbank, která však sjednocovala ceníky bývalých klientů s těmi svými už v minulosti, například začátkem roku 2024.
Příchozí i odchozí platby v Kč a eurech a výběry z bankomatů po celém světě budou mít bývalí klienti Equa bank i nadále bez poplatku, stejně jako jednu debetku a spořicí konto k účtu. Pokud by jim nabízený tarif nevyhovoval, mohou si vybrat jiný (změnu je možné provést přes internetové bankovnictví). Další tarify už mají více služeb, ale mají zároveň poplatek za vedení účtu.
Aktivní účet stojí 49 Kč měsíčně, a navíc má „v ceně“ další debetku bez poplatku, službu Multiměna (víc měn na jednom účtu), první dvě příchozí nebo odchozí platby mimo EHP v měsíci a kontokorent.
Exkluzivní účet s nejširší nabídkou stojí 299 Kč a v ceně oproti Aktivnímu účtu nabízí dvě zlaté debetky, cestovní pojištění se zlatou kartou s limitem léčebných výloh 10 mil. Kč, RB směnárnu s výhodnějšími kurzy do limitu 80 tis. Kč, neomezené příchozí platby mimo EHP a první dvě odchozí úhrady bez poplatku. Dále také vstup do letištních salonků se zlatou kartou po celém světě a kreditní karta RB Premium.
Vedení účtu v tomto tarifu lze získat bez poplatku, máte-li v bance souhrnný objem prostředků aspoň ve výši 1,5 mil. Kč nebo při příjmu 50 tis. Kč a zároveň provedení 10 plateb kartou v měsíci.
V případě, že klienti na nové podmínky nepřistoupí, znamená to zároveň výpověď smlouvy a výpověď účtu.