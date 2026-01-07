Měšec.cz  »  Raiffeisenbank ponechala na spoření 4 % p.a. Mění se ale podmínky pro vyšší částky a na starém spoření dostanete téměř nulu

Raiffeisenbank ponechala na spoření 4 % p.a. Mění se ale podmínky pro vyšší částky a na starém spoření dostanete téměř nulu

Dalibor Z. Chvátal
7. 1. 2026
přidejte názor

Sdílet

Raiffeisenbank Autor: Ivana Bondareva Dubnová
Ilustrační fotografie. Pobočka Raiffeisenbank. Tauplitz, Rakousko (30. 07. 2024)

Raiffeisenbank úrokové sazby spořicích účtů ponechala beze změn 5 měsíců, a to od 1. 8. 2025. Jejich změna však přišla od 1. 1. 2026.

Základem je úroková sazba 4 % p.a., ta nadále zůstává. Mění se úroková sazba v dalších pásmech, nově je nižší.

Pozor, pokud nesplníte podmínky, tak i u spořicího účtu bez bonusu už klesne úroková sazba. (Podrobné podmínky.)

Všechny níže uvedené účty jsou tzv. bonusové. Funguje to tak, na konci měsíce automaticky dostanete základní úrok a bonusový úrok banka připíše do 5. dne následujícího měsíce. Při nesplnění podmínky (viz níže) je úroková sazba 0,01 % p.a.

Podmínky jsou nastavené pro platbu kartou. Rozhodující je datum platby, ne datum zaúčtování. Můžete tedy zaplatit i poslední kalendářní den v měsíci.

Bonusový spořicí účet

Tento typ spořicího účtu je dostupný pro jakékoli retailové klienty banky.

Podmínka: 

  • 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Podmínky:

  • Vlastnictví platebního účtu s názvem „AKTIVNÍ účet“.
  • 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 0,01 %

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)

Podmínky:

  • Vlastnictví platebního účtu s názvem „EXKLUZIVNÍ účet“.
  • 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – 5 000 000 5 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % 3,20 → 3 % 3 % 0.01 %

Spořicí účet bez bonusu

Když nesplníte nic, (skoro) nic nedostanete.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 5 000 000
Bez omezení 1,50 → 0,10 %

Termínované vklady jsou beze změn.

Změna sazeb u historických spořicích účtů

Pokud máte od Raiffky ještě historické spořicí účty s názvem HIT PLUS (1,50 % p.a.) a TOP (1,50 % p.a.) od 1. 3. 2026 dojde automaticky k jejich změně na Základní spořicí účet.

Ten má však mizernou úrokovou sazbu – pouhých 0,01 % p.a. Pokud jste to ještě neudělali, přejděte na bonusový spořicí účet.

Aktuální data pro leden 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).