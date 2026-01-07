Raiffeisenbank ponechala na spoření 4 % p.a. Mění se ale podmínky pro vyšší částky a na starém spoření dostanete téměř nulu

Raiffeisenbank úrokové sazby spořicích účtů ponechala beze změn 5 měsíců, a to od 1. 8. 2025. Jejich změna však přišla od 1. 1. 2026.
Základem je úroková sazba 4 % p.a., ta nadále zůstává. Mění se úroková sazba v dalších pásmech, nově je nižší.
Pozor, pokud nesplníte podmínky, tak i u spořicího účtu bez bonusu už klesne úroková sazba. (Podrobné podmínky.)
Všechny níže uvedené účty jsou tzv. bonusové. Funguje to tak, na konci měsíce automaticky dostanete základní úrok a bonusový úrok banka připíše do 5. dne následujícího měsíce. Při nesplnění podmínky (viz níže) je úroková sazba 0,01 % p.a.
Podmínky jsou nastavené pro platbu kartou. Rozhodující je datum platby, ne datum zaúčtování. Můžete tedy zaplatit i poslední kalendářní den v měsíci.
Bonusový spořicí účet
Tento typ spořicího účtu je dostupný pro jakékoli retailové klienty banky.
Podmínka:
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Podmínky:
- Vlastnictví platebního účtu s názvem „AKTIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|0,01 %
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
Podmínky:
- Vlastnictví platebního účtu s názvem „EXKLUZIVNÍ účet“.
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,20 → 3 %
|3 %
|0.01 %
Spořicí účet bez bonusu
Když nesplníte nic, (skoro) nic nedostanete.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 5 000 000
|Bez omezení
|1,50 → 0,10 %
Termínované vklady jsou beze změn.
Změna sazeb u historických spořicích účtů
Pokud máte od Raiffky ještě historické spořicí účty s názvem HIT PLUS (1,50 % p.a.) a TOP (1,50 % p.a.) od 1. 3. 2026 dojde automaticky k jejich změně na Základní spořicí účet.
Ten má však mizernou úrokovou sazbu – pouhých 0,01 % p.a. Pokud jste to ještě neudělali, přejděte na bonusový spořicí účet.
Aktuální data pro leden 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.