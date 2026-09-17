Raiffeisenbank o víkendu vypne internetové a mobilní bankovnictví. Odstávka potrvá dvě noci

Pokud používáte služby Raiffeisenbank, musíte tento víkend počítat s omezenou dostupností elektronického bankovnictví. Ano, už zase, naposledy byla odstávka minulý víkend. Raiffeisenbank naplánovala dvoudenní údržbu, během které nebudete moci v plném rozsahu používat internetové ani mobilní bankovnictví v plném rozsahu. Podle banky jsou důvodem úpravy funkcí a bezpečnostní vylepšení
Odstávka proběhne ve dvou nočních blocích:
- z pátku 18. září 2026 na sobotu 19. září 2026
- a následně ze soboty 19. září 2026 na neděli 20. září 2026.
Banka upozorňuje, že během odstávek bude bankovnictví zcela nedostupné.
Po dokončení hlavních prací Raiffka plánuje spustit omezený režim, ve kterém získáte přístup alespoň k přehledu účtu, historii transakcí a možnosti zadávat platby se standardní splatností.
|Parametr
|Dopady
|Termín 1. odstávky
|noc z pátku 18. 9. na sobotu 19. 9. 2026 bez uvedení času
|Termín 2. odstávky
|noc ze soboty 19. 9. na neděli 20. 9. 2026 bez uvedení času
|Délka odstávky
|vždy do následujícího dopoledne
|Dotčené služby
|internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví (aplikace)
|Stav během odstávky
|bankovnictví bude zcela nedostupné
|Náhradní režim během odstávky
|po spuštění poběží omezený režim s přehledem účtů, historií transakcí a možností zadání standardních plateb
|Platby kartou
|bez omezení
|Výběry z bankomatů
|bez omezení
|Vklady přes vkladový bankomat
|připsání nejpozději během 1. pracovní den po odstávce
|Potvrzení internetových plateb kartou
|kódy budou zasílány SMS zprávou
|Další nedostupné služby
|Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice
Platební karty bez omezení, vklad hotovosti s pozdějším připsáním
Samotné platební karty ani výběry hotovosti z bankomatů odstávka neomezí, nadále budete moci kartami běžně platit a vybírat hotovost. Omezení se týká především digitálních kanálů banky.
Raiffka zároveň upozorňuje, že hotovost vložená prostřednictvím vkladového bankomatu nemusí být připsána okamžitě. Nejzazším termínem připsání je 1. pracovní den po ukončení odstávky