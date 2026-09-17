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Raiffeisenbank o víkendu vypne internetové a mobilní bankovnictví. Odstávka potrvá dvě noci

Dalibor Z. Chvátal
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Raiffeisenbank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka Raiffeisenbank v Ostravě na ulici 28. října. (10/2016)
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Pokud používáte služby Raiffeisenbank, musíte tento víkend počítat s omezenou dostupností elektronického bankovnictví. Ano, už zase, naposledy byla odstávka minulý víkend. Raiffeisenbank naplánovala dvoudenní údržbu, během které nebudete moci v plném rozsahu používat internetové ani mobilní bankovnictví v plném rozsahu. Podle banky jsou důvodem úpravy funkcí a bezpečnostní vylepšení

Odstávka proběhne ve dvou nočních blocích:

  • z pátku 18. září 2026 na sobotu 19. září 2026
  • a následně ze soboty 19. září 2026 na neděli 20. září 2026.

Banka upozorňuje, že během odstávek bude bankovnictví zcela nedostupné.

Po dokončení hlavních prací Raiffka plánuje spustit omezený režim, ve kterém získáte přístup alespoň k přehledu účtu, historii transakcí a možnosti zadávat platby se standardní splatností.

Parametr Dopady
Termín 1. odstávky noc z pátku 18. 9. na sobotu 19. 9. 2026 bez uvedení času
Termín 2. odstávky noc ze soboty 19. 9. na neděli 20. 9. 2026 bez uvedení času
Délka odstávky vždy do následujícího dopoledne
Dotčené služby internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví (aplikace)
Stav během odstávky bankovnictví bude zcela nedostupné
Náhradní režim během odstávky po spuštění poběží omezený režim s přehledem účtů, historií transakcí a možností zadání standardních plateb
Platby kartou bez omezení
Výběry z bankomatů bez omezení
Vklady přes vkladový bankomat připsání nejpozději během 1. pracovní den po odstávce
Potvrzení internetových plateb kartou kódy budou zasílány SMS zprávou
Další nedostupné služby Bankovní identita RB a mobilní aplikace Raiffeisen Investice

Platební karty bez omezení, vklad hotovosti s pozdějším připsáním

Samotné platební karty ani výběry hotovosti z bankomatů odstávka neomezí, nadále budete moci kartami běžně platit a vybírat hotovost. Omezení se týká především digitálních kanálů banky.

Raiffka zároveň upozorňuje, že hotovost vložená prostřednictvím vkladového bankomatu nemusí být připsána okamžitě. Nejzazším termínem připsání je 1. pracovní den po ukončení odstávky

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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