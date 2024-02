Raiffeisenbank nebude v únoru a březnu účtovat poplatky za RB směnárnu

Autor: profit

Pokud se chystáte v únoru či březnu 2024 cestovat do zahraničí a jste klienti Raiffeisenbank, můžete využít služeb RB směnárny ve svém mobilním bankovnictví s novým kurzovním lístkem. RB směnárna je služba banky, ze kterou si obvykle zaplatíte měsíční poplatek ve výši 39 Kč a dalších 29 Kč za vedení každé další měny. Novým klientům, kteří směnárnu ještě nevyzkoušeli, banka nebude poplatky účtovat.





RB směnárna je služba, kterou klientům již nějakou dobu nabízíme. Nyní navíc přicházíme s dostupným kurzovním lístkem, který si klienti mohou prohlédnout ještě před její aktivací. To vše odkudkoliv, a to až do výše čtyřiceti tisíc Kč měsíčně. Ve spojitosti s jarními prázdninami se tak jedná o ideální chvíli, kdy si tuto službu vyzkoušet, říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.





Slevová akce je určená pro klienty, kteří RB směnárnu doposud nikdy neměli aktivovanou a mají příslušný cenový tarif, který umožňuje produkt aktivovat.

Jaké jsou podmínky?

Banka vás musí cíleně oslovit s individuální nabídkou v rámci této akce,

máte vedený osobní běžný účet,

aktivujete si RB směnárnu v období od 01. 2. 2024 do 31. 3. 2024 ve svém mobilním bankovnictví,

RB směnárnu jste na jakémkoli svém běžném účtu neaktivovali do 31. 1. 2024.

Poplatky banka účtuje jen u vybraných tarifů například CHYTRÝ účet nebo eKonto SMART.