Raiffeisenbank nabízí za převedení úvěrů klientům bonus až 20 000 Kč

Gabriela Hájková
Dnes
Raiffeisenbank láká svou akcí nové i stávající klienty, kteří by si u ní mohli konsolidovat úvěry. Za jejich převedení a financování produktem RePůjčka v období od 12. ledna do konce března (sleduje se datum žádosti) nabízí odměnu, která může dosáhnout až 20 000 Kč. Banka bonus vyplatí na běžný účet klienta.

Jeho konkrétní výše se odvíjí od objemu refinancovaných úvěrů. Za každých převedených 100 000 Kč externích závazků do Raiffeisenbank získá klient odměnu 2000 Kč (max. ale 20 000 Kč). Pokud je objem převáděných závazků do Raiffeisenbank nižší než 100 000 Kč, pak banka odměnu stanoví jako 2 % z jejich hodnoty. Do odměny se však nezapočítávají půjčky vůči společnostem ze skupiny Raiffeisen ani závazky vzniklé po zahájení akce. 

Podmínkou získání odměny je uzavření smlouvy o RePůjčce, řádné uhrazení první splátky a úspěšné splacení převedených závazků. Odměna je klientům vyplacena nejpozději do dvou měsíců od načerpání RePůjčky, informoval o podrobnostech akce Martin Suk, produktový manažer Raiffeisenbank s tím, že akci může klient využít jen jednou, protože odměna je vyplácena za první konsolidaci závazků. 

Další podmínky získání bonus stanovují, že všechny externí závazky u jiných společností musíte RePůjčkou splatit v 60denní lhůtě pro výplatu odměny. Refinancovaný závazek také musí být k okamžiku podání Žádosti o uzavření smlouvy o RePůjče v registru vedeném u CBCB – Czech Banking Credit Bureau.

Podle podmínek pro výplatu finanční odměny také nesmíte do termínu pro jeho výplatu také provést předčasné splacení celé RePůjčky, mimořádnou nebo částečnou splátku. Zároveň však nesmíte být od uzavření smlouvy o RePůjčce do termínu pro výplatu odměny v prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči
Raiffeisenbank, který je delší než 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. 

Podrobná pravidla akce najdete na webu banky.

