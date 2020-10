Raiffeisenbank nabízí investování do udržitelných firem

Raiffeisen investiční společnost rozšiřuje nabídku investic pro klienty privátního bankovnictví Raiffeisenbank. Ti mohou investovat do nového udržitelného fondu kvalifikovaných investorů FWR Strategy 45 ESG.

Do fondu mohou investovat jen kvalitfikovaní investoři. Minimální počáteční investice je 5 milionů korun a poplatek za obhospodařování fondu 1,1 % ročně.

Fond je zastoupen ze 45 % akciemi a z 55 % dluhopisy a investuje primárně do tří otevřených podílových fondů (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, která se specializuje na oblast ESG.

Tyto fondy se zaměřují výhradně na investice do společností, které jsou klasifikovány jako udržitelné. To znamená, že se kromě čistě finančních aspektů hledí také na to, jak firma přistupuje k otázkám životního prostředí a společenské a firemní udržitelnosti.