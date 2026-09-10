Raiffeisenbank láká podnikatele. Vrátí jim až 55 % z plateb souvisejících s podnikáním

Noví klienti z řad podnikatelů a malých firem, kteří si u Raiffeisenbank během září nebo října otevřou podnikatelský Chytrý účet, mohou získat z plateb souvisejících s podnikáním vysoký cashback. Banka jim při splnění podmínek vrátí až 55 % zpět s tím, že takto mohou získat maximálně 5000 Kč.
Ten, kdo chce výhodu získat, se musí po založení účtu zaregistrovat ke kampani skrze banner, který najde v internetovém bankovnictví. Podmínkou pak je, aby během listopadu a prosince na účet přišly platby v součtu aspoň v minimální výši 15 000 Kč a z účtu naopak odešly alespoň tři odchozí platby.
Odměnu pak banka stanoví na základě prosincových plateb finančnímu úřadu. Odměna se vztáhne k té nejvyšší z nich, přičemž se pro tyto účely zohledňuje platba daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, platba daně z příjmů právnických osob nebo paušální daň a paušální veřejná pojistná.
V lednu pak banka z nejvyšší zaplacené daně vrátí 55 % zpět, nejvýše však zmíněných 5 tis. Kč.
Živnostníci a malé firmy přirozeně očekávají, že jim banka nabídne víc než jen účet pro přijímání a odesílání plateb. Chceme je podpořit konkrétním a jednoduchým benefitem, který se váže k běžnému fungování jejich podnikání. Zaplatí daň a část této platby jim vrátíme zpět, uvedla probíhající akci Veronika Loncká, manažerka segmentu MSE v Raiffeisenbank.
Kompletní pravidla akce najdete na webu Raiffeisenbank.
Banka přitom spustila začátkem září akci také pro běžné spotřebitele. Od září do konce října odměňuje nové klienty, kteří si založí Chytrý účet, jedním ze tří nabízených bonusů.