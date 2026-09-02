Raiffeisenbank láká nové klienty na finanční bonus, cashback za nákupy a odměny za platby kartou

Raiffeisenbank od září do konce října odměňuje nové klienty, kteří si založí Chytrý účet, jedním ze třech bonusů. Každý může zvolit finanční odměnu 6×500 Kč s tím, že pětistovku dostane za každý měsíc, kdy nejméně 10× zaplatí kartou. Maximálně se tedy dají získat tři tisíce korun.
Druhou možností je cashback ve výši 10 % za platby kartou u vybraných prodejců potravin (Albert, Lidl, Billa, Kaufland, Penny, Tesco, Globus, COOP, Hruška, Rohlik.cz, Košík.cz, Můj obchod, JIP, Norma a Žabka). Každý měsíc je možné získat maximálně pětistovku. Výhoda se dá na rozdíl od finančního bonusu čerpat po dobu 12 měsíců (max. lze tedy získat šest tisíc Kč), ale opět platí, že podmínkou pro přiznání cashbacku za daný měsíc je alespoň deset plateb kartou.
Poslední možností je zvolit 50% cashback z plateb kartou u obchodníků Netflix, Spotify, YouTube, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Prima+, OpenAI, Perplexity a Claude. Opět lze získat měsíčně maximálně 500 Kč a benefit jde čerpat 12 měsíců (maximum je tak zase šest tisíc). I v tomto případě je potřeba v daném měsíci alespoň desetkrát zaplatit kartou.
Benefit si klienti (musí být plnoletí) vybírají v případě online založení účtu sami, na pobočce pak společně s bankéřem. Podrobná pravidla akce najdete na webu banky.
Raiffeisenbank ale cílí i na mladší ročníky. Děti a studenti od 8 do 17 let mohou při založení dětského účtu od září do konce října získat u banky finanční bonus až 900 Kč za aktivní používání svého účtu. Jeho výplata je rozložena do tří měsíců. Podmínkou je vždy v daném měsíci zaplatit aspoň třikrát kartou a banka pak za každé takové období vyplatí 300 Kč.
Účet je možné založit online prostřednictvím mobilního bankovnictví nebo na pobočce Raiffeisenbank. Podrobná pravidla najdete na webu.
Tím novinky ze září nekončí. Banka také od tohoto měsíce navýšila maximální částku, kterou můžete získat prostřednictvím Minutové půjčky a RePůjčky. Místo dosavadních 1,2 mil. Kč nově poskytuje nejvýše 2 mil. Kč. Úroková sazba u obou produktů začíná i nadále na 4,9 % ročně, konkrétní výše úvěru i sazba ale závisí na individuálním posouzení daného klienta.