Raiffeisenbank hlásí rekordní počet klientů. Přesto jí klesá zisk

Raiffeisenbank za první tři čtvrtletí roku 2026 vydělala 7,6 mld. korun. Přestože bance výrazně rostl objem poskytnutých úvěrů i peněz uložených na účtech klientů, její čistý zisk se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 3 %.
Banka zároveň oznámila, že překročila hranici dvou milionů klientů. Celá finanční skupina Raiffeisen, do které patří i další společnosti, tak v Česku má 2,2 milionu klientů.
Objem úvěrů, které banka poskytla domácnostem a firmám, meziročně vzrostl o 14,7 % na 448 mld. Kč. Největší podíl na to měly půjčky domácnostem, typicky hypotéky a spotřebitelské úvěry.
Do banky přiteklo i více peněz od lidí. Celkový objem vkladů se meziročně zvýšil o 11 % na 815 mld. Kč. Domácnostem rostly především úspory na spořicích účtech (nabízejí max. 4,20 % p.a.) , zatímco firmy držely více peněz na běžných účtech (úrokové sazby pro firmy jsou mizerné).
Raiffeisenbank vydělala za pololetí 5,4 miliardy, zisk jí ale meziročně klesl. V aplikaci chce mít kryptoměny
Raiffeisenbank přitom rostly i příjmy. Na úrocích, v překladu na rozdílu mezi tím, kolik vydělá na poskytnutých úvěrech a kolik zaplatí za vklady, získala 11,49 mld. Kč. Meziročně jde o nárůst o 10,70 %. Příjmy z poplatků a provizí se zvýšily o 8,80 % na 3,62 miliardy korun.
Navzdory vyšším příjmům ale Raiffce čistý zisk mírně klesl.
Provozní náklady jí totiž vzrostly o 8,50 % na 7,3 mld. Kč. Bance se také meziročně o 987 milionů korun zvýšily náklady související se znehodnocením úvěrů a dalších pohledávek. Jde o účetní zachycení rizika, že část půjčených peněz lidé nesplatí v plné výši.
Celková hodnota majetku Raiffeisenbank na konci září ale dosáhla 972 mld. Kč, což je o 12,2 % více než před rokem.