Raiffeisenbank dává k novým "dětským" účtům bonus 555 Kč. S jednoduchými podmínkami

Raiffeisenbank dá od 2. května 2023 ke každému nově založenému AKTIVNÍMU účtu pro studenty a děti ve věku od 8 do 18 let jednorázový bonus ve výši 555 Kč. Podmínkou je, že uživatel účtu musí alespoň jednou do 30. června 2023 zaplatit kartou.





Co je nutné pro založení účtu a vydání platební karty nezletilého?





Pro samotné založení účtu u mládeže je zapotřebí, aby školáci starší 15 let měli svůj vlastní průkaz totožnosti.

U mladších dětí postačí jen rodný list.

Je nutné, abyste jako rodiče (či jiní zákonní zástupci) s dítětem navštívili pobočku banky i se svými osobními doklady.

Pokud budete chtít také vydat debetní kartu k účtu (což je nutné pro plnění podmínky alespoň jedné platby kartou), pak je vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas dítěte nutný i pro děti mladší 15 let.

Pro založení internetového bankovnictví pak potřebujete mít u sebe svůj, nebo školákův mobilní telefon.

Aby školák měl nárok na získání bonusu, musí být pro Raiffku novým klientem s prvním zakládaným účtem.

Akce potrvá do 16. června 2023. Pokud děti či studenti splní podmínky banky, bonus získají na svůj účet nejpozději do 15. července 2023.